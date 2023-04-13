Депутат Терюшков: «Российские спортсмены, как и артисты, на вес золота у западных методистов. По их мнению, эти категории граждан – политические ломы в России»

Депутат Роман Терюшков высказался о возможных отказах в выдаче виз российским спортсменам.

Ранее главы МВД Германии Нэнси Фезер заявила о возможном отказе в выдаче виз российским спортсменам, если их допустят к международным стартам.

«Заблуждение считать, что политики Запада действуют неосознанно или в рассинхрон. Напротив, все их шаги выверены и последовательны. Роли распределены: пока один в драку лезет, другой зубы заговаривает, следующий паясничает, четвертый проставляет отметки в чек-листе «отмена России в спорте».

Бойкот громогласно объявляют те, у кого и участвовать в крупных соревнованиях некем. Выскочки отменяют чемпионаты там, где они и не планировались никогда. Страны покрупнее бойкота избегают, так как терять трибуну для политической травли русских слишком опрометчиво.

В роли русских – «нейтральные» спортсмены из России. Они уже отказались от флага и гимна, их уже проверили на неподдержку СВО, теперь осталось оформить публичное осуждение государственной власти России и, вуаля, команда «хороших» нейтральных русских спортсменов готова.

Спортсмены из России, как и артисты, на вес золота у западных методистов. По их мнению, эти категории граждан – политические ломы в России. Для готовых к сотрудничеству с Западом есть конкретная боевая задача – призывать пополнять ряды «хороших» испугавшихся русских с одной целью – лишить Россию суверенитета. Как это произошло с Украиной в результате государственного переворота», – сказал депутат Госдумы.