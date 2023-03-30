Томас Бах: «Решение по участию атлетов с паспортами России и Беларуси в Олимпиаде-2024 будет принято после отметки в год до старта Игр»

рассказал, когда будет принято решение по участию России в Олимпиаде-2024.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в и в 2026 году в Италии.

«Решение по участию атлетов с паспортами России и Беларуси определенно будет принято после отметки в год до старта Олимпиады-2024. Мы будем мониторить внедрение наших рекомендаций. Понимаем, что это комплексный вопрос.

Очень рады, что Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF), подтвердила, что они готовы помогать международным спортивным федерациям работать по этому вопросу в гармоничном режиме.

Как только у нас будет четкая картина происходящего, мы примем решение», – сказал глава МОК.

Игры в Париже стартуют 26 июля 2024-го.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты