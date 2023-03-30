Томас Бах: «Решение по участию атлетов с паспортами России и Беларуси в Олимпиаде-2024 будет принято после отметки в год до старта Игр»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах сборная Беларуси Париж-2024 Легкая атлетика

Томас Бах рассказал, когда будет принято решение по участию России в Олимпиаде-2024.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Италии.

«Решение по участию атлетов с паспортами России и Беларуси определенно будет принято после отметки в год до старта Олимпиады-2024. Мы будем мониторить внедрение наших рекомендаций. Понимаем, что это комплексный вопрос.

Очень рады, что Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF), подтвердила, что они готовы помогать международным спортивным федерациям работать по этому вопросу в гармоничном режиме.

Как только у нас будет четкая картина происходящего, мы примем решение», – сказал глава МОК.

Игры в Париже стартуют 26 июля 2024-го.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
beleran
Ответ Олег Барамыкин
сейчас его аналог( того самого любителя живописи), напал на Украину, и ещё удивляется как так, а нас то за что!!!!( спортсменов на соревнования не пускают)
Я тебя понял.
То есть поддерживать резать русню это другое. Это можно. Это позволительно…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strepto
Ответ dimkaa1
А тебе какое дело до того, кто что делает в другой стране?
Это не другая страна. А безумный сосед, который 25 лет шантажировал газом и Крымом, а потом решил расширить НАТО на Восток.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель_ФК
По рекомендациям МОК не понятно, чем волейболист или баскетболист, отличается от бегуна или прыгуна в воду. И тот и другой россиянин, одни ( волейболисты) не допускаются, другие ( бегуны) допускаются, в чем разница между ними? Это уже дискриминация по видовому признаку, чем провинились командники по отношению с личниками. Это уже маразм в квадрате, осталось теперь дискриминировать по росту и весу или по цвету волос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Барамыкин
Ответ beleran
Я же в эту игру могу с тобой и в двоем сыграть… Красная Армия вторглась в 1944 году в пределы независимого европейского государства и довела до самоубийства лидера европейской страны, любителя живописи….
сейчас его аналог( того самого любителя живописи), напал на Украину, и ещё удивляется как так, а нас то за что!!!!( спортсменов на соревнования не пускают)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
После того, как все квалификации пройдут, тогда уже и поговорят)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maripous
Все ждут весенних и летних событий на фронте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вовочка6762
Так и придется Украину уничтожить за год до Олимпиады !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Барамыкин
Ответ Валерий Петров
Когда на майдане скакали тоже надо было думать
что делают в Киеве вас касаться не должно, лучше своей страной бы занимались, банов бы всяких меньше были, глядишь и лучше бы жили
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ dimkaa1
А тебе какое дело до того, кто что делает в другой стране?
Иракцы, ливийцы и прочие афганцы тебя поддержат конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimkaa1
Ответ Валерий Петров
Когда на майдане скакали тоже надо было думать
А тебе какое дело до того, кто что делает в другой стране?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Silent2006
Если ты играешь, к примеру, в гандбол, то перед МОК ты виноват только в том, что ты россиянин. Это называется дискриминация по национальному признаку. Так шо там по двойным стандартам?
В клубе играй, кто тебе мешает.
Как в футболе играют спокойно Головин или Миранчук.
А сборной такого государства нет, из-за действий самого государства, в чем дискриминация?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
beleran
Ответ Олег Барамыкин
спортсмены Украины подлерживают свою армия которая борется против окупации армией РФ, это логично.Это всё равно чтобы Украинская армия напала на Воронеж, и при этом её спортсмены могли где то бы ещё выступать
Я же в эту игру могу с тобой и в двоем сыграть…

Красная Армия вторглась в 1944 году в пределы независимого европейского государства и довела до самоубийства лидера европейской страны, любителя живописи….
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Презерватив всмятку, окончательно уничтоживший ОИ...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ Олег Барамыкин
до того как начали бомбить Киев, Харьков и другие города, надо было об этом думать
Когда на майдане скакали тоже надо было думать
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Барамыкин
Ответ beleran
Ну то есть спортсмены Украины, которые поддерживают боевые действия тебя не смущают? Не понимаю, откуда берется такой несправедливый подход?
спортсмены Украины подлерживают свою армия которая борется против окупации армией РФ, это логично.Это всё равно чтобы Украинская армия напала на Воронеж, и при этом её спортсмены могли где то бы ещё выступать
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strepto
Ответ Олег Барамыкин
до того как начали бомбить Киев, Харьков и другие города, надо было об этом думать
Думать надо было раньше. Когда вписали НАТО в конституцию.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Барамыкин
Ответ Vadim Medvedev
ждут завершения активных боевых действий - тогда можно будет спокойно разрешить но они всё никак не заканчиваются
пока путин жив они не закончатся
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Барамыкин
Ответ Silent2006
Если ты играешь, к примеру, в гандбол, то перед МОК ты виноват только в том, что ты россиянин. Это называется дискриминация по национальному признаку. Так шо там по двойным стандартам?
до того как начали бомбить Киев, Харьков и другие города, надо было об этом думать
+10
-17
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий К
Опять крутится как уж на сковородке.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жанна Калгина
А нельзя сразу все условия,пункты,даты и т.п.сказать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ DpeMa111
Оптимальным будет решение допустить всех наших спортсменов, кто не был замешан в поддержке войны
Не допустят даже тех, кто не поддерживал - команды волейболистов, футболистов, и так далее. Неизвестно правда насчет эстафет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Medvedev
Ответ burefan
Комментарий удален модератором
ждут завершения активных боевых действий - тогда можно будет спокойно разрешить
но они всё никак не заканчиваются
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Как обычно набор красивых фраз: "мониторить внедрение наших рекомендаций", " комплексный вопрос", " работать в гармоничном режиме". Умеют же чиновники наговорить много, но при этом не раскрыть суть вопроса.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goshforever
Рановато. Надо было до 2024 подождать. Эдык до мая.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silent2006
Если ты играешь, к примеру, в гандбол, то перед МОК ты виноват только в том, что ты россиянин. Это называется дискриминация по национальному признаку. Так шо там по двойным стандартам?
+24
-6
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий