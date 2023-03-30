Томас Бах: «206 НОК приветствовали рекомендации МОК. Мы нашли некую середину, на которой можем строить основу понимания в мировом спорте»

Томас Бах заявил, что рекомендации МОК по допуску россиян поддержали 206 НОК.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Сегодня и вчера мы получили письмо ассоциаций НОК всех пяти континентов, объединяющих 206 НОК, приветствовавших рекомендации МОК и защищающих автономию спорта.

Комиссии спортсменов из Африки и Азии приветствовали наше решение, некоторые их представители пошли дальше и заявили, что готовы позволить выступать российским и белорусским спортсменам под своим флагом.

В России нас назвали агентами США. Украинские представители считают, что мы встали на сторону русских. Обе стороны в этой конфронтации не удовлетворены, но с другой стороны, это может означать, что мы нашли некую середину, на которой можем строить основу понимания в мировом спорте», – сказал глава МОК.

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