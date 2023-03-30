Томас Бах: «206 НОК приветствовали рекомендации МОК. Мы нашли некую середину, на которой можем строить основу понимания в мировом спорте»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Биатлон

Томас Бах заявил, что рекомендации МОК по допуску россиян поддержали 206 НОК.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Сегодня и вчера мы получили письмо ассоциаций НОК всех пяти континентов, объединяющих 206 НОК, приветствовавших рекомендации МОК и защищающих автономию спорта.

Комиссии спортсменов из Африки и Азии приветствовали наше решение, некоторые их представители пошли дальше и заявили, что готовы позволить выступать российским и белорусским спортсменам под своим флагом.

В России нас назвали агентами США. Украинские представители считают, что мы встали на сторону русских. Обе стороны в этой конфронтации не удовлетворены, но с другой стороны, это может означать, что мы нашли некую середину, на которой можем строить основу понимания в мировом спорте», – сказал глава МОК.

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15 комментариев

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Натан Брук
Ответ dimitrii36
в связи со сложившейся ситуацией, МОК должен и вторую сторону конфликта отстранить, справедливости и гуманности ради
Он должен отстранить исключительно агрессора,то есть Россию.
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Melnikov1968
НОК 206-ти стран не получается, потому что Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония и, возможно, кто-то ещё были против.
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olvl
Зачем нашим такая серединка с письмами против своей страны?
Зачем было это всё затевать. Как будто без того мало противоречий. Спорт всегда объединял людей.
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Strepto
Ответ Франк Небо
Если 206 НОК согласны, то почему тогда голос тех единиц несогласных слышно в десятки раз громче?
Мал клоп, да вонюч
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F_DX jr
Ваша середина, это зад-ница.
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dvboyz
"Обе стороны в этой конфронтации не удовлетворены, но с другой стороны, это может означать, что мы нашли некую середину, на которой можем строить основу понимания в мировом спорте"

А я думал, это может означать, что вы сотворили какую-то абсолютно не применимую к реальной жизни дичь и теперь сваливаете с себя ответственность, чтобы обе стороны продолжали кидаться какахами друг в друга, но уже в стороне от вас)
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Жанна Калгина
Хитрит лис
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dimitrii36
в связи со сложившейся ситуацией, МОК должен и вторую сторону конфликта отстранить, справедливости и гуманности ради
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Ковид 07.10.52
Молодец, спасает олимпийское движение. Не дал двум полоумным разрушить его...
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Франк Небо
Если 206 НОК согласны, то почему тогда голос тех единиц несогласных слышно в десятки раз громче?
+11
-3
+8
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Criptonit
Серединку нашли ребята, может да, может нет, фиг знает... Так а сколько вам заплатили лямов баксов?
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Strepto
Вы просто поняли, что этот прецедент вообще уничтожит МОК. И пошли на попятную.
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masterdanila
в россии нас назвали агентами сша?! теперь уже можно задуматься о выходе из этой организации.
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Alex1104
Что-то даже по новостям другая арифметика
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DpeMa111
Уважение всем понимающим
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