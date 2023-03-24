Свищев о восстановлении ВФЛА: «Не нужно расслабляться, поскольку спортсмены все еще не могут выступать. Их нынешнее отстранение незаконно»
Дмитрий Свищев призвал ВФЛА добиваться допуска российских спортсменов к соревнованиям.
Ранее Совет World Athletics принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики, которого она была лишена с 2015 года.
«Практически десятилетняя работа федерации завершилась восстановлением. Я поздравляю с этим ВФЛА и президента организации Петра Иванова, это была большая работа.
Но не нужно расслабляться, поскольку спортсмены все еще не могут выступать. Их нынешнее отстранение от соревнований незаконно, с этим нужно бороться», – завил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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