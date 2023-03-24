Свищев о восстановлении ВФЛА: «Не нужно расслабляться, поскольку спортсмены все еще не могут выступать. Их нынешнее отстранение незаконно»

призвал добиваться допуска российских спортсменов к соревнованиям.

Ранее Совет World Athletics принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики, которого она была лишена с 2015 года.

«Практически десятилетняя работа федерации завершилась восстановлением. Я поздравляю с этим ВФЛА и президента организации , это была большая работа.

Но не нужно расслабляться, поскольку спортсмены все еще не могут выступать. Их нынешнее отстранение от соревнований незаконно, с этим нужно бороться», – завил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.