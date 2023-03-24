Свищев о восстановлении ВФЛА: «Не нужно расслабляться, поскольку спортсмены все еще не могут выступать. Их нынешнее отстранение незаконно»

Теги сборная России сборная России жен ВФЛА Дмитрий Свищев Легкая атлетика

Дмитрий Свищев призвал ВФЛА добиваться допуска российских спортсменов к соревнованиям.

Ранее Совет World Athletics принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики, которого она была лишена с 2015 года.

«Практически десятилетняя работа федерации завершилась восстановлением. Я поздравляю с этим ВФЛА и президента организации Петра Иванова, это была большая работа.

Но не нужно расслабляться, поскольку спортсмены все еще не могут выступать. Их нынешнее отстранение от соревнований незаконно, с этим нужно бороться», – завил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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