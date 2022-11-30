Ирина Привалова: «ВФЛА осталось сделать маленький шаг до восстановления. World Athletics отметила нашу работу»

Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заявила, что федерация находится в одном шаге от восстановления членства в .

лишена членства в международной федерации с 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений.

Сегодня совет World Athletics в очередной раз продлил отстранение ВФЛА, но объявил о намерении вынести окончательное решение по этому вопросу в марте 2023 года.

«Я считаю, что в нынешней тяжелой ситуации, в которой находится весь российский спорт, сделан большой шаг вперед.

World Athletics отметила нашу работу, и теперь идет речь о восстановлении ВФЛА. Итоги аудиторской проверки деятельности нашей федерации также в целом были признаны успешными, и это тоже очень важно для нас.

По существу никаких серьезных препятствий на пути к восстановлению не осталось. Рабочая группа отметила, что антидопинговая культура в российской легкой атлетике серьезно изменилась в лучшую сторону.

Осталось сделать только маленький шаг до восстановления, и я надеюсь, что совсем скоро говорить на эту тему больше не придется.

Конечно, я готова встретиться с рабочей группой, как только появится такая возможность», – сказала Привалова.