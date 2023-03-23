Себастьян Коу: «В течение нескольких недель мы сформулируем условия, при которых отстранение России и Беларуси может быть отменено»

Теги сборная России сборная России жен ВФЛА World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Легкая атлетика

Глава World Athletics Себастьян Коу высказался о возможном допуске россиян.

Сегодня международная федерация восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 

Однако российские спортсмены по-прежнему не смогут выступать на международных стартах из-за ситуации на Украине.

«В течение нескольких следующих недель мы сформулируем условия, при которых отстранение России и Беларуси может быть отменено», – сказал Коу. 

World Athletics восстановила членство ВФЛА. Российские спортсмены по-прежнему будут отстранены от соревнований

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Ждут команды сверху( политиков)
Вопрос в другом
Не все примут это решение ( если оно будет)
Будут протесты, неявки на соревнования других стран
Готовы ли вы соблюдая равенство штрафовать/дисквалифицировать другие федерации
Пока вопросов больше чем ответов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий