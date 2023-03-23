Себастьян Коу: «В течение нескольких недель мы сформулируем условия, при которых отстранение России и Беларуси может быть отменено»

Глава World Athletics Себастьян Коу высказался о возможном допуске россиян.

Сегодня международная федерация восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

Однако российские спортсмены по-прежнему не смогут выступать на международных стартах из-за ситуации на Украине.

«В течение нескольких следующих недель мы сформулируем условия, при которых отстранение России и Беларуси может быть отменено», – сказал Коу.

World Athletics восстановила членство ВФЛА. Российские спортсмены по-прежнему будут отстранены от соревнований