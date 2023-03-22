Исполком МОК обсудит вопрос участия россиян и в международных соревнованиях 28 марта

Теги МОК Олимпийская сборная России ТАСС Легкая атлетика

Исполком МОК обсудит вопрос участия россиян и в международных стартах 28 марта. 

Об этом заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета. 

Заседание исполкома пройдет с 28 по 30 марта.

«В первый день исполком МОК обсудит выводы, сделанные на основе консультаций с членами МОК, национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями и представителями спортсменов, по вопросам санкций в отношении России и Беларуси и статуса спортсменов из этих стран», – говорится в сообщении пресс-службы МОК.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

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13 комментариев

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Андрей Балабаев
Будут затягивать пока отборы не пройдут. Потом формально допустят, но уже никто отобраться на олимпиаду не успеет. Придурковатый бах продлит отстранение, заявив что все должны иметь возможность выступать)
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Viks
Стефан, На кого надежда?
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imaxim
Ответ Anna Stefan
Хочется надеяться, что если будет принято решение о допуске на условиях дискриминации, наши с этим не согласятся 😏
Зря надеетесь. Не России ставить условие. Максимум что светит - нейтральный статус возможно с Чайковским.
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imaxim
Раз аж три дня, то решение будет очень значимым
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Алексей Токарев
С нового года микшируют эту тему, наверное реально допустят.
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Сергей Галынский
Поступят также как ИИХФ
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Андрей Балабаев
Ответ Obdob
Нельзя возвращать. Безопасность российских спортсменов превыше всего!
Не беспокойся. Больше медалей украинцам не достанется.
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Anna Stefan
Хочется надеяться, что если будет принято решение о допуске на условиях дискриминации, наши с этим не согласятся 😏
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-3
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gord
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Obdob
Нельзя возвращать. Безопасность российских спортсменов превыше всего!
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mold-cel
исполком ЧМОК
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alex023
Сбор ради сбора. Ничего не изменится же пока.
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Viks
Исполком МОК в глубокой... яме, ибо не способен назвать чёткие критерии нейтральности спортсмена, о которых сам же кукарекал 25 января.
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