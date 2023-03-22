Исполком МОК обсудит вопрос участия россиян и в международных соревнованиях 28 марта

Исполком МОК обсудит вопрос участия россиян и в международных стартах 28 марта.

Об этом заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Заседание исполкома пройдет с 28 по 30 марта.

«В первый день исполком МОК обсудит выводы, сделанные на основе консультаций с членами МОК, национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями и представителями спортсменов, по вопросам санкций в отношении России и Беларуси и статуса спортсменов из этих стран», – говорится в сообщении пресс-службы МОК.

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