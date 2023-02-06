Олег Матыцин: «В МОК начинают осознавать, что крупные международные соревнования не могут проводиться без российских спортсменов»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.

«Считаем, что в Лозанне (где находится штаб-квартира МОК – Sports.ru) начинают осознавать, что крупные международные соревнования не могут проводиться без участия российских спортсменов.

Спорт всегда был объединяющей силой для спортсменов со всего мира, а любая форма дискриминации в отношении страны или спортсмена несовместимы с принадлежностью к олимпийскому движению. Это подтверждено выводами международных экспертов ООН.

Важно, что предложение МОК о допуске российских спортсменов поддержано подавляющим большинством членов олимпийского движения.

Наша страна всегда последовательно отстаивала принципы, изложенные в Олимпийской хартии, которая прямо запрещает любые формы дискриминации в отношении спортсменов. Тем более никто не может быть ограничен в участии в соревнованиях только по причине своего паспорта. Это прямое нарушение прав человека.

Мы видим, как правительства отдельных стран сегодня открыто заявляют о вмешательстве в процесс принятия решений международных спортивных федераций, пытаются взять их в заложники, выставляя им политические условия о бойкоте Олимпийских игр.

Убеждены, что это прямо противоречит Олимпийской хартии и направлено на дестабилизацию и разрушение олимпийской семьи.

История показывает, что бойкоты никогда не приводят к достижению своих целей и в конечном итоге заканчиваются только жестоким наказанием для спортсменов сразу нескольких поколений», – заявил Матыцин.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?