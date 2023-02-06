Олег Матыцин: «В МОК начинают осознавать, что крупные международные соревнования не могут проводиться без российских спортсменов»

Теги МОК Олимпийская сборная России Олег Матыцин ООН Министерство спорта России Политика ТАСС Биатлон

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.

«Считаем, что в Лозанне (где находится штаб-квартира МОК – Sports.ru) начинают осознавать, что крупные международные соревнования не могут проводиться без участия российских спортсменов.

Спорт всегда был объединяющей силой для спортсменов со всего мира, а любая форма дискриминации в отношении страны или спортсмена несовместимы с принадлежностью к олимпийскому движению. Это подтверждено выводами международных экспертов ООН.

Важно, что предложение МОК о допуске российских спортсменов поддержано подавляющим большинством членов олимпийского движения.

Наша страна всегда последовательно отстаивала принципы, изложенные в Олимпийской хартии, которая прямо запрещает любые формы дискриминации в отношении спортсменов. Тем более никто не может быть ограничен в участии в соревнованиях только по причине своего паспорта. Это прямое нарушение прав человека.

Мы видим, как правительства отдельных стран сегодня открыто заявляют о вмешательстве в процесс принятия решений международных спортивных федераций, пытаются взять их в заложники, выставляя им политические условия о бойкоте Олимпийских игр.

Убеждены, что это прямо противоречит Олимпийской хартии и направлено на дестабилизацию и разрушение олимпийской семьи.

История показывает, что бойкоты никогда не приводят к достижению своих целей и в конечном итоге заканчиваются только жестоким наказанием для спортсменов сразу нескольких поколений», – заявил Матыцин.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

22 комментария

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Валентин и ыч
Ответ xm
они уже ползут к нам на коленях)
будут извиняться, дон.
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Харламов Никита
Ответ Anatiana
Можно подумать, другие власти про спорт думают.
не думают, потому что у ДРУГИХ спорт ПРОФЕССИОНАЛЫЙ, а не ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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Харламов Никита
МОК начинает осознавать, что СПОРТСМЕНЫ НЕ ВИНОВАТЫ в ПАРАНОИДАЛЬНЫХ амбициях 🤷🏼‍♂️
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Валентин и ыч
Ждем актуальных комментариев от Терюшкова со Свищевым.
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Lukeria
Опять чиновники пустозвонят(((
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Удар Кержакова
Ответ PSG
Только не миллионы, а миллиарды всё-таки. Даже так - десятки миллиардов. Будет внушительнее. Идею дарю, не благодари.
А я написал что-то, что нельзя подтвердить? Только за время проведения спецоперации в Ираке странами НАТО, погибло почти 1 млн.человек. Прибавь ещё Югославию, Афганистан, Сирию.
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Melnikov1968
Ответ Удар Кержакова
Спортсмены что ли бомбят дома? Или мы с вами? США и НАТО убило миллионы людей, и разбомбило сотни тысяч домов, но никто спортсменов и обычных людей, из этих стран не обвиняет и не отстраняет от международных соревнований.
По вашей логике, нарушать права одних людей можно, а других нельзя.
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Greenalem
Ответ Anatiana
Можно подумать, другие власти про спорт думают.
Может не думают, но зато не мешают. Шокирующее военное вторжение, лимиты на легионеров от Путина, госпрограмма допинга, покрытие и поощрение допингистов, развращающие госденьги, которые не идут на ДЮСШ, а на профспорстменов, которые зарабатывают куда больше своего уровня. Ещё много чего можно вспомнить, если поднапрячся. Если щас допустят под нейтральным флагом, то пусть не мешают, если реально думают о спорстменах. Пусть Путин, министр или ещё кто-то официально заявит: "езжайте на Олимпиаду пожалуйста, мы не против и рады за вас" и пусть заодно прищемит пропагандистов, чтобы те не мочили тех, кто поедет на соревнование. Но мы то понимаем по текущей риторике, что этого скорее всего не будет, интересы спорстменов ведь не на первом месте. В принципе такое возможно, только если интересы граждан России были бы на первом месте изначально. Тогда и вторжения не было бы, а деньги шли бы на развитие самой России, а не на разрушение и обратное восстановление оккупированных территорий.
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Александр Крольков
Опять разведут как лошков и унизят.
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PSG
Ответ Удар Кержакова
Спортсмены что ли бомбят дома? Или мы с вами? США и НАТО убило миллионы людей, и разбомбило сотни тысяч домов, но никто спортсменов и обычных людей, из этих стран не обвиняет и не отстраняет от международных соревнований.
Только не миллионы, а миллиарды всё-таки. Даже так - десятки миллиардов. Будет внушительнее. Идею дарю, не благодари.
+2
-1
+1
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Сейлем Сэйберхеген
Кстати было бы не плохо услышать заявление МОК на тему давления правительств некоторых стран на деятельность их НОКов. Вообще-то за это бан положен.
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Удар Кержакова
Ответ Melnikov1968
А как быть с правами людей, которые вынуждены покидать свои дома и становится беженцами? Что Вы об этом скажете, господин министр?
Спортсмены что ли бомбят дома? Или мы с вами? США и НАТО убило миллионы людей, и разбомбило сотни тысяч домов, но никто спортсменов и обычных людей, из этих стран не обвиняет и не отстраняет от международных соревнований.
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-4
-3
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Sportsfan
Да сколько можно… Могут они проводиться без кого-угодно, лишь бы там были американцы и получали свои медали. Без всех остальных они прекрасно могут обходиться. Успокойтесь уже.
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-5
-5
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xm
они уже ползут к нам на коленях)
+2
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+2
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Anatiana
Ответ Greenalem
Любое решение МОК приведет к негативу от различных представителей России: - если не допустят, будут орать, что дискриминация - если допустят под нейтральным флагом, будут орать, что дискриминация, фильтрация и без флага и гимна нельзя, сами не будем участвовать - если допустят безусловно как до 2014 год, то будут злорадствовать и орать, что мы же говорили, что запад на коленках приползет. во всех этих вариантах МОК думает об обычных российских спортсменах больше, чем власти России, которым наплевать, которые и создали условия для бана, и которые будут принуждать многих не выступать под нейтральным флагом. Тогда как МОК что-то пытается сделать, плюс думала о безопасности российских спортсменов и беспроблемном проведении турниров в период сильного общественного порицания так называемой СВО. Власти России думают только о политических очках, спортсмены для власти просто ресурс, которым можно тасовать под свои нужды. Участие/неучастие вообще все равно, главное извлечь правильные лозунги.
Можно подумать, другие власти про спорт думают.
0
-3
-3
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Anatiana
Вот когда они так скажут нам:" мы поняли, что без России спорт - не спорт", тогда и рассматривайте возвращение. А пока они просто деструктирующие условия ставят и ведут политику русофобии
0
-2
-2
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Спорт_в_массы
Ответ adimsonekat
Вот работа у чувака, зависть берет. С периодичностью раз вдень, неделю, месяц(нужное подчеркнуть), повторяй популистко-патриотические лозунги и все! Ни за что отвечать не надо. Ни за инфраструктуру спорта в стране, ни за результаты..
как у чат-бота)
+3
0
+3
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Greenalem
Любое решение МОК приведет к негативу от различных представителей России:
- если не допустят, будут орать, что дискриминация
- если допустят под нейтральным флагом, будут орать, что дискриминация, фильтрация и без флага и гимна нельзя, сами не будем участвовать
- если допустят безусловно как до 2014 год, то будут злорадствовать и орать, что мы же говорили, что запад на коленках приползет.

во всех этих вариантах МОК думает об обычных российских спортсменах больше, чем власти России, которым наплевать, которые и создали условия для бана, и которые будут принуждать многих не выступать под нейтральным флагом. Тогда как МОК что-то пытается сделать, плюс думала о безопасности российских спортсменов и беспроблемном проведении турниров в период сильного общественного порицания так называемой СВО.

Власти России думают только о политических очках, спортсмены для власти просто ресурс, которым можно тасовать под свои нужды. Участие/неучастие вообще все равно, главное извлечь правильные лозунги.
+7
0
+7
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Melnikov1968
А как быть с правами людей, которые вынуждены покидать свои дома и становится беженцами? Что Вы об этом скажете, господин министр?
+20
-1
+19
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Alex_msk
Да при чем тут зависимость от российский спортсменов. Тут просто бредовое политическое решение, которое к спорту отношения не имеет. Не так важно, турков, иранцев или китайцев бы так отстранили
0
-2
-2
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adimsonekat
Вот работа у чувака, зависть берет. С периодичностью раз вдень, неделю, месяц(нужное подчеркнуть), повторяй популистко-патриотические лозунги и все!
Ни за что отвечать не надо. Ни за инфраструктуру спорта в стране, ни за результаты..
+26
-1
+25
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Viks
"международные соревнования не могут проводиться без российских спортсменов» --- Но проводятся.
МОК озаботился ТОЛЬКО олимпиадами!
+8
0
+8
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