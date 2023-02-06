Олег Матыцин: «В МОК начинают осознавать, что крупные международные соревнования не могут проводиться без российских спортсменов»
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.
«Считаем, что в Лозанне (где находится штаб-квартира МОК – Sports.ru) начинают осознавать, что крупные международные соревнования не могут проводиться без участия российских спортсменов.
Спорт всегда был объединяющей силой для спортсменов со всего мира, а любая форма дискриминации в отношении страны или спортсмена несовместимы с принадлежностью к олимпийскому движению. Это подтверждено выводами международных экспертов ООН.
Важно, что предложение МОК о допуске российских спортсменов поддержано подавляющим большинством членов олимпийского движения.
Наша страна всегда последовательно отстаивала принципы, изложенные в Олимпийской хартии, которая прямо запрещает любые формы дискриминации в отношении спортсменов. Тем более никто не может быть ограничен в участии в соревнованиях только по причине своего паспорта. Это прямое нарушение прав человека.
Мы видим, как правительства отдельных стран сегодня открыто заявляют о вмешательстве в процесс принятия решений международных спортивных федераций, пытаются взять их в заложники, выставляя им политические условия о бойкоте Олимпийских игр.
Убеждены, что это прямо противоречит Олимпийской хартии и направлено на дестабилизацию и разрушение олимпийской семьи.
История показывает, что бойкоты никогда не приводят к достижению своих целей и в конечном итоге заканчиваются только жестоким наказанием для спортсменов сразу нескольких поколений», – заявил Матыцин.
МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?
- если не допустят, будут орать, что дискриминация
- если допустят под нейтральным флагом, будут орать, что дискриминация, фильтрация и без флага и гимна нельзя, сами не будем участвовать
- если допустят безусловно как до 2014 год, то будут злорадствовать и орать, что мы же говорили, что запад на коленках приползет.
во всех этих вариантах МОК думает об обычных российских спортсменах больше, чем власти России, которым наплевать, которые и создали условия для бана, и которые будут принуждать многих не выступать под нейтральным флагом. Тогда как МОК что-то пытается сделать, плюс думала о безопасности российских спортсменов и беспроблемном проведении турниров в период сильного общественного порицания так называемой СВО.
Власти России думают только о политических очках, спортсмены для власти просто ресурс, которым можно тасовать под свои нужды. Участие/неучастие вообще все равно, главное извлечь правильные лозунги.
Ни за что отвечать не надо. Ни за инфраструктуру спорта в стране, ни за результаты..
МОК озаботился ТОЛЬКО олимпиадами!