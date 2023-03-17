Вячеслав Фетисов: «На последних Олимпиадах мы выступали без флага и гимна, но я все время поддерживал спортсменов. Сегодня другая ситуация»

Теги Вячеслав Фетисов Олимпийская сборная России Легкая атлетика

Вячеслав Фетисов заявил, что вопрос нейтрального статуса не должен разделять общество.

«Мы дошли до того, что на последних Олимпиадах выступали без флага и гимна, но я все время поддерживал спортсменов, что они должны выступать на Олимпийских играх.

Это все равно наши ребята, они проделали колоссальный труд. Когда они возвращались с Игр, их здесь чествовали, как олимпийских чемпионов.

Формально нейтральный статус – это противно, но на деле было нормально. Тогда мы косвенно соглашались в том, что нарушали правила, и были готовы ехать без флага и гимна.

Сегодня другая ситуация, связанная со специальной военной операцией, здесь надо хорошо подумать, как решение по статусу спортсменов может отразиться на состоянии общества, нужно будет широкое обсуждение.

Общество не должно разбиться на два лагеря, поэтому нам нужно прийти к консолидированному решению, которое не будет нас разделять.

Тема требует очень серьезного обсуждения и осознания, что нужно сделать дальше», – сказал Фетисов.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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5 комментариев

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TUGRI
Ответ imaxim
Ну да, если Фетисов такой умный, то фронт его ждёт. Отвяжитесь от спортсменов, их век короткий
ты вот свалили в Австралию- так и сиди там не говори за нас
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-2
-2
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TUGRI
Ответ imaxim
Ну да, если Фетисов такой умный, то фронт его ждёт. Отвяжитесь от спортсменов, их век короткий
и еще- все что в них государство вложило- пусть отдадут в детские дома и на лечение детей.
0
-3
-3
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TUGRI
Ответ imaxim
Ну да, если Фетисов такой умный, то фронт его ждёт. Отвяжитесь от спортсменов, их век короткий
если их век короткий- пусть тогда там и остаются
0
-3
-3
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TUGRI
Жизнь на участие и получении даже золота ОИ - не заканчивается! Спортсмены у нас не бедствуют. Государство их нормально кормит. Пусть сидят дома
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-3
-2
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imaxim
Ну да, если Фетисов такой умный, то фронт его ждёт. Отвяжитесь от спортсменов, их век короткий
+4
-2
+2
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