Вячеслав Фетисов: «Новокузнецк должен вернуться в КХЛ. Это исторический хоккейный центр»
Вячеслав Фетисов считает, что Новокузнецк должен вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ.
Новокузнецкий «Металлург» выступал в лиге с 2008 по 2017 год.
«Я считаю, что Новокузнецк должен вернуться в КХЛ. Это исторический хоккейный центр, он был создан еще после войны, и там очень любят хоккей.
Кузбасс – промышленный центр нашей страны, и он должен быть на карте КХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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