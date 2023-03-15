Вячеслав Фетисов: «Новокузнецк должен вернуться в КХЛ. Это исторический хоккейный центр»

считает, что Новокузнецк должен вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Новокузнецкий « » выступал в лиге с 2008 по 2017 год.

«Я считаю, что Новокузнецк должен вернуться в КХЛ. Это исторический хоккейный центр, он был создан еще после войны, и там очень любят хоккей.

Кузбасс – промышленный центр нашей страны, и он должен быть на карте КХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион.