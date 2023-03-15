Вячеслав Фетисов: «Новокузнецк должен вернуться в КХЛ. Это исторический хоккейный центр»

Теги Металлург Нк Вячеслав Фетисов КХЛ ВХЛ ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что Новокузнецк должен вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Новокузнецкий «Металлург» выступал в лиге с 2008 по 2017 год.

«Я считаю, что Новокузнецк должен вернуться в КХЛ. Это исторический хоккейный центр, он был создан еще после войны, и там очень любят хоккей.

Кузбасс – промышленный центр нашей страны, и он должен быть на карте КХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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7 комментариев

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Константин Сапрыкин
да ну, лучше притащим клуб из индии, там же жителей многа, газпрём будет оплачивать банкет
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Гекдениз Кардениз
А как же стратегически важный Китайский клуб Куньлунь из города Мытищи? Вы же сами такими клубами однодневками заполонили лигу в угоду одному оторванного от реальности больного старика
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Bashibuzuck
И опять он прав на 100%👏👏👏
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fedorbazaykin
Так это он сказал где-то месяц назад, в самом Новокузнецке.
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heivani
Промышленный без промышленности почему-то играет в Чехове.
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punker18
"ещё после войны".
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Александр Трофимов
Согласен.
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