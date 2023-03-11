Журова о действиях властей Великобритании: «Это абсолютно политическое давление на МОК, который еще не принял никакого решения»

Светлана Журова заявила о неэффективности давления Великобритании на МОК.

Ранее появилась информация о том, что власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпийских игр с просьбой повлиять на Международный олимпийский комитет (МОК) – с целью недопуска россиян к соревнованиям.

«МОК однозначно сказал, что о допуске россиян еще решение окончательно не принято. Почему мы ломаем копья, которые ломать нет смысла? Призывать спонсоров, конечно, можно, но, думаю, это не возымеет никакого эффекта.

Зато информационно они будут демонстрировать перед своими гражданами, что они попытались, стараются, продолжают вести такую политику. Хотя в спорте ее не должно быть.

Это абсолютно политическое давление на МОК в этой ситуации. Причем на МОК, который еще не принял никакого решения», – заявила депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.