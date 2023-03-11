Журова о действиях властей Великобритании: «Это абсолютно политическое давление на МОК, который еще не принял никакого решения»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Политика Коньки/шорт-трек

Светлана Журова заявила о неэффективности давления Великобритании на МОК.

Ранее появилась информация о том, что власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпийских игр с просьбой повлиять на Международный олимпийский комитет (МОК) – с целью недопуска россиян к соревнованиям.

«МОК однозначно сказал, что о допуске россиян еще решение окончательно не принято. Почему мы ломаем копья, которые ломать нет смысла? Призывать спонсоров, конечно, можно, но, думаю, это не возымеет никакого эффекта.

Зато информационно они будут демонстрировать перед своими гражданами, что они попытались, стараются, продолжают вести такую политику. Хотя в спорте ее не должно быть.

Это абсолютно политическое давление на МОК в этой ситуации. Причем на МОК, который еще не принял никакого решения», – заявила депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

14 комментариев

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Toba Door
Ответ Маргарита Михайловна
У нас самая лучшая страна! У нас воспитателю допинговой мошенницы орден дают!
Ей катки открывают зарубежом, хотя она и игнорирует награды
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Toba Door
Ответ Любовь Гончарова
В Думу похоже отбирают по отрицательному интеллекту .
Чего вы хотите от спортсменов
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Viks
"Зато информационно они будут демонстрировать перед своими гражданами, что они попытались, стараются" --- А вы перед своими гражданами можете демонстрировать только свою дурь.
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Edberg
Ответ Skier69
Здесь узкий дух, здесь Дудем пахнет. Это я про либеральную тусовку на этом спортивном (?) портале. Через год наши спортсмены будут участвовать во всех международных соревнованиях. Мечты патриота? А вы год назад верили в то, что экономика устоит и в то, что не будет у нас цветной революции? Наверно мечтали, что всё рухнет и будет майдан... Что-то я тоже не про спорт на спортивном (?) портале. Дудя здесь давно уже нет, но видно, что дело его пока :) живёт.
Шел второй год операции «Киев за три дня». Ни один областной центр Украины не взят, доходы от нефти и газа упали в три раза, золотоволютные резервы заморожены, а реальных осталось до конца этого года. Инвестиций нет и не предвидится, всюду враги. Со всех утюгов нам сообщают что решается вопрос существования самой России. Дааа, действительно, если бы год назад мне кто нибудь сказал что именно так будут обстоять дела в стране, не поверил бы.
P.S: кто вам сказал что через год всех наших спортсменов допустят до международных соревнований, Валуев или Тарасова?:))
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udod
кто-нибудь может достучаться до этой прибабахнутой, и сказать, что отстранение россиян от международного спорта - и есть самое настоящее политическое решение, из-за политики страны, и этого никто не скрывает
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Любовь Гончарова
В Думу похоже отбирают по отрицательному интеллекту .
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maripous
А почему не имеет смысла ломать копья, если решение еще не принято? Лопать копья имеет смысл даже тогда, когда решение принято, потому что решение можно поменять.
А тут вообще еще война в разгаре и неизвестно когда закончится и чем. И война идет по всем фронтам, в том числе и на спортивном.
Было бы странно, если бы наши враги не заявляли своих позиций. Тем более, что МОК никогда самостоятельным не был.
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Viks
Причем на МОК, который еще не принял никакого решения» --- А какой смысл давить, когда уже принял решение?
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JL JL
Пошла методичку впаривать. Уверена в этом, хотя только заголовок осилила. От этой что-то еще можно ожидать?
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Skier69
Здесь узкий дух, здесь Дудем пахнет. Это я про либеральную тусовку на этом спортивном (?) портале. Через год наши спортсмены будут участвовать во всех международных соревнованиях. Мечты патриота? А вы год назад верили в то, что экономика устоит и в то, что не будет у нас цветной революции? Наверно мечтали, что всё рухнет и будет майдан... Что-то я тоже не про спорт на спортивном (?) портале. Дудя здесь давно уже нет, но видно, что дело его пока :) живёт.
+1
-5
-4
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генгбенг
а где верховный главком!?
+2
0
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Маргарита Михайловна
У нас самая лучшая страна! У нас воспитателю допинговой мошенницы орден дают!
+8
-8
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B.Jones
Ну так выразите им серьёзную озабоченность, делов то. Сидит в думе, бывшая спортсменка, вся жизнь на госбюджете. И делает заявления, что спорт должен быть вне политики . С ТМЗ она хотела всё тихо порешать?, живут как в матрице.
+11
-1
+10
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Самая цитируемая и вообще недура
Журова, пора уже выходить из собственного мира розовых единорогов. Никто. Никуда. Не поедет. Много-много лет, к чему эти глупые вью?
+8
-6
+2
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