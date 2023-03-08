Помощник Путина Левитин о Париже-2024: «Уверен, что все стороны примут решение об участии российских спортсменов. Дедлайн, думаю, в апреле»

Теги МОК Олимпийская сборная России Игорь Левитин Париж-2024 Легкая атлетика

Помощник президента РФ уверен, что спортсменов России допустят к отбору на Олимпиаду-2024.

«Отстранение российских спортсменов произошло с подачи МОК (Международного олимпийского комитета). Это и есть нарушение олимпийской хартии. Сейчас им тяжело выйти из этого положения – зайти легко, выйти тяжело.

Я уверен, что все стороны, в том числе и страны, бойкотировавшие Россию, примут решение об участии российских спортсменов, в том числе и в участии в отборе к Олимпийским играм в Париже. 

Здесь вопрос в том, какая квота будет от Европы, в которой должны быть и россияне. Идут переговоры. Когда дедлайн? Думаю, в апреле», – сказал Игорь Левитин.

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54 комментария

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Ultimate7
Что такое дедлайн?
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Антиполитпроект
Ответ Александр Кудрявцев
А уверен что они будут от туда наблюдать. А не вы будете наблюдать
Потому что зло будет наказано. Особенно, такое тупое, как нынешняя власть РФ
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Витольд Бубеный
Ответ Пайрот
Левитин - это , кто на тайные чемоданные переговоры с Бахом летал в Корею после залета Крушельницкого. Этот знает, сколько надо занести
Все продаётся, все покупается!
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Витольд Бубеный
Ответ Водяра
Ещё одна псина Едровская вылезла.
Хомяк, быстро в норку!
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Бобынин
Левитин, возьми тунца. За обе.
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Витольд Бубеный
Ответ Sarumian
Решение уже принято. В апреле короткий и его шестерёнки будут посланы официально.
Это ты про Зелю?
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Ирина Белякова
«Уверен, что все стороны примут решение об участии российских спортсменов. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ, думаю, в апреле»//////// Так звучит, как должно звучать.
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Александр Кудрявцев
Ответ Антиполитпроект
Спортсменов рано или поздно вернут, но такие, как ты и твой хозяин, будут наблюдать за этим из мест лишения свободы
А уверен что они будут от туда наблюдать. А не вы будете наблюдать
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Пайрот
Левитин - это , кто на тайные чемоданные переговоры с Бахом летал в Корею после залета Крушельницкого. Этот знает, сколько надо занести
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expertmer2020
Дело в другом.

Многие российские спортсмены могут сами отказаться участвовать в отборе на ОИ - большая вероятность.

Левитин - это выбор народа.
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Fuji69
Ответ Bleffinho
Неплохо бы с Левитина за его слова и уверенности спрашивать как с понимающего, а то балаболит как бабка на лавке, советник называется
У него как раз должность такая . Балаболить и ни за что не отвечать
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Dinamik1
Вот хоть раз бы ответили за свои слова.А то врут и не краснеют.
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Паломей Корзинкин
Хорошо власти трепаться и не нести ни за что ответственности.
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justbored
Ответ Michael1969
Это действительно противоречит Олимпийской хартии. Проблема в том, что уверенность нужна не в этом, а в том, что хартия должна соблюдаться в пользу того, кто невзначай решил не соблюдать куда более фундаментальные принципы, нежели Олимпийская хартия. А ее нет и быть не может. Я много раз повторял, что это поведение преступника, который требует справедливого суда над ним с соблюдением его прав обвиняемого, чтобы все сомнения толковались в его пользу и т.д., хотя о правах жертв он не думал, для него это терпилы, какие у них права ...
Ну преступник имеет право требовать, кстати. На то он и суд, чтобы руководствоваться отличными от правнонарушителя принципами.
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Bleffinho
Неплохо бы с Левитина за его слова и уверенности спрашивать как с понимающего, а то балаболит как бабка на лавке, советник называется
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Иван Иванов
Ответ Антиполитпроект
Спортсменов рано или поздно вернут, но такие, как ты и твой хозяин, будут наблюдать за этим из мест лишения свободы
Почему вы так считаете?
Ни кто ни кого возвращать не будет.
А про "места не столь отдаленные" даже рассуждать смешно)
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BuTaJIbKa
Ответ Viks
Кому Россия даёт? - Ты в курсе, что у МОК миллиарды и он распределяет их по национальным олимпийским комитетам?
а миллиарды сами берутся? в том числе от спонсоров, а спонорам нужны рынки и рейтинги, и дальше думай уже
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Антиполитпроект
Комментарий удален модератором
да да) не плачь)
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art art
За что боролись, на то и напоролись. А надеяться можно сколько влезет
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Александр Сачков
Ответ kezmann
А я уверен, что не примут таких решений. Пусть пишет заявление по собственному после этого.
А почему он должен такое заявление писать?
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justbored
Ответ expertmer2020
Проблему виз от недружественных стран видим
Может, вам как-то вначале сформулировать обуревающие мысли, а затем попытаться донести их одним комментарием? Just a suggestion.
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Александр Сачков
Ответ Michael1969
Это действительно противоречит Олимпийской хартии. Проблема в том, что уверенность нужна не в этом, а в том, что хартия должна соблюдаться в пользу того, кто невзначай решил не соблюдать куда более фундаментальные принципы, нежели Олимпийская хартия. А ее нет и быть не может. Я много раз повторял, что это поведение преступника, который требует справедливого суда над ним с соблюдением его прав обвиняемого, чтобы все сомнения толковались в его пользу и т.д., хотя о правах жертв он не думал, для него это терпилы, какие у них права ...
Хартия должна соблюдаться в пользу всех. А упомянутые "фунтдаметнтальные принципы" не соблюдало довольно большое число государств (при этом нигде и никогда о правах жерт не думали), и никого это совершенно не смущало.
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Антиполитпроект
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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expertmer2020
Проблему виз от недружественных стран видим
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Кирковский Александр
Ответ Michael Scott
"Капиталисты за деньги продадут веревку для собственной виселицы"
Ага Украина это особо показала. А по факту как раз коммунисты и прочие госмонополии за деньги продадут веревку для собственной виселицы.
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