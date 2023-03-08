Помощник Путина Левитин о Париже-2024: «Уверен, что все стороны примут решение об участии российских спортсменов. Дедлайн, думаю, в апреле»
Помощник президента РФ уверен, что спортсменов России допустят к отбору на Олимпиаду-2024.
«Отстранение российских спортсменов произошло с подачи МОК (Международного олимпийского комитета). Это и есть нарушение олимпийской хартии. Сейчас им тяжело выйти из этого положения – зайти легко, выйти тяжело.
Я уверен, что все стороны, в том числе и страны, бойкотировавшие Россию, примут решение об участии российских спортсменов, в том числе и в участии в отборе к Олимпийским играм в Париже.
Здесь вопрос в том, какая квота будет от Европы, в которой должны быть и россияне. Идут переговоры. Когда дедлайн? Думаю, в апреле», – сказал Игорь Левитин.
Многие российские спортсмены могут сами отказаться участвовать в отборе на ОИ - большая вероятность.
Левитин - это выбор народа.
Ни кто ни кого возвращать не будет.
А про "места не столь отдаленные" даже рассуждать смешно)