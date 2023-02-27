Почетный президент ОКР о санкциях Украины: «Или Зеленский начал войну с МОК, или его советники не знают, что члены МОК представляют эту организацию в своих странах»

Почетный президент ОКР предположил, что Владимир Зеленский начал войну с МОК.

26 февраля президент Украины утвердил санкции против организаций и граждан РФ – в список вошли, в частности, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.

«К персональным санкциям отношусь спокойно, как и мои коллеги.

Кроме того, отмечу: или господин Зеленский начал войну с Международным олимпийским комитетом (МОК), или его советники не знают, что члены МОК являются представителями этой организации в своих странах», – цитирует Смирнова «Матч ТВ».

«Эмоции? Без комментариев. Вводя санкции против членов МОК, Зеленский применяет их непосредственно против организации, члены которой представляют ее в соответствующих странах», – приводит слова Смирнова ТАСС.

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