Почетный президент ОКР о санкциях Украины: «Или Зеленский начал войну с МОК, или его советники не знают, что члены МОК представляют эту организацию в своих странах»

Теги Шамиль Тарпищев Елена Исинбаева МОК Виталий Смирнов ОКР Александр Попов Политика Матч ТВ ТАСС Владимир Зеленский Легкая атлетика

Почетный президент ОКР предположил, что Владимир Зеленский начал войну с МОК.

26 февраля президент Украины утвердил санкции против организаций и граждан РФ – в список вошли, в частности, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.

«К персональным санкциям отношусь спокойно, как и мои коллеги.

Кроме того, отмечу: или господин Зеленский начал войну с Международным олимпийским комитетом (МОК), или его советники не знают, что члены МОК являются представителями этой организации в своих странах», – цитирует Смирнова «Матч ТВ».

«Эмоции? Без комментариев. Вводя санкции против членов МОК, Зеленский применяет их непосредственно против организации, члены которой представляют ее в соответствующих странах», – приводит слова Смирнова ТАСС.

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10 комментариев

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Евгений Соболев
Смирнов? ..жив что ли ещё?...старый лакей..
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beavers
Мало того Зеленский это главный фашист Украины, которым руководят евреи, назначаемые американцами, под патронажем массонов, которых дёргают за ниточки рептилоиды ( инфа 1000%)
+4
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+4
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Kristine Kristine
Да это просто театр, потом скажут, что мы старались, но столько людей против, что РФ ну никак нельзя допустить. Кто то верит что МОК переобулся?
+1
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Ярик01
Или почетный президент ОКР маразматик, и ассоциирует организацию с отдельными членами, что были выбраны в другое время и в других обстоятельствах.
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-3
-3
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Алекс Я
Ответ FSUA2408
О первоначальной причине этих санкций Смирнов тактично промолчал 😁
Хотелось бы поподробнее о причинах?Смирнов то чем не угодил?ему вроде уже более 80 лет.
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avcgloronalduMU
окр - это диагноз, а почетный это значит не лечится?
+3
-5
-2
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Григ77
странно, жили себе спокойно, никого не трогали на на тебе - санкционный список !
+17
-5
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Obdob
Ох уж этот Зеленский! И Россию пытался захватить боевыми комарами, и планировал нападение на Беларусь с 3х направлений, и в Молдавию хочет ввести войска. Теперь еще и начал войну с МОК.
+29
-15
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FSUA2408
О первоначальной причине этих санкций Смирнов тактично промолчал 😁
+26
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Александр Кудрявцев
Да как им то клоунам знать
+7
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