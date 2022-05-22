Исинбаева и Тарпищев не присутствовали на заседании МОК, хотя были допущены к участию

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что российские члены организации и не присутствовали на прошедшей сессии МОК.

Ранее МОК разрешил Исинбаевой и Тарпищеву участие в мероприятии.

Заседание МОК прошло 20 мая в гибридном формате – некоторые члены организации присутствовали в штаб-квартире в Лозанне, другие присоединились в онлайн-формате.

Ожидалось, что Исинбаева и Тарпищев будут участвовать дистанционно.

«Мой призыв «Дайте миру шанс» остался без внимания». Томас Бах наконец объяснил, почему Россию отстранили от мирового спорта