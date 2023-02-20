Около 30 стран направили в МОК письмо с призывом уточнить определение нейтральности для российских и белорусских спортсменов
Представители правительств около 30 стран, в числе которых США, Великобритания, Германия и Франция, направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом уточнить определение нейтральности для спортсменов из России и Беларуси.
«До тех пор, пока нет ясности и конкретных деталей относительно работоспособной модели «нейтралитета», пока эти важнейшие вопросы не решены, мы не согласны с тем, что российские и белорусские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям», – говорится в письме, которое приводит Associated Press.
От имени США письмо подписала помощник госсекретаря Ли Саттерфилд. В отдельном заявлении она подчеркнула необходимость того, чтобы МОК внес ясность в определение нейтралитета.
Чиновники признали наличие аргументов в пользу допуска спортсменов в нейтральном статусе, однако отметили, что спорт и политика в России и Беларуси тесно связаны.
«У нас есть опасения по поводу того, насколько реально для российских и белорусских спортсменов соревноваться в качестве «нейтральных», в соответствии с условиями МОК об отсутствии идентификации со своей страной, когда они напрямую финансируются и поддерживаются своими государствами, в отличие, например, от профессиональных теннисистов.
Тесные связи между российским спортом и Вооруженными силами РФ также вызывают озабоченность. Наша общая позиция в том, что никогда не должно быть дискриминации по национальному признаку, но эти серьезные опасения должны быть учтены МОК», – говорится в письме.
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а вообще, забавно, что такая организованная толпа ратующих за спорт даже не знает, о чем идет речь :/
По факту более менее независимых от государства спортсменов единицы.
а так то конечно странное сравнение, тот хоть армию серьезную построил