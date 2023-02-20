Около 30 стран направили в МОК письмо с призывом уточнить определение нейтральности для российских и белорусских спортсменов

Представители правительств около 30 стран, в числе которых США, Великобритания, Германия и Франция, направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом уточнить определение нейтральности для спортсменов из России и Беларуси.

«До тех пор, пока нет ясности и конкретных деталей относительно работоспособной модели «нейтралитета», пока эти важнейшие вопросы не решены, мы не согласны с тем, что российские и белорусские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям», – говорится в письме, которое приводит Associated Press.

От имени США письмо подписала помощник госсекретаря Ли Саттерфилд. В отдельном заявлении она подчеркнула необходимость того, чтобы МОК внес ясность в определение нейтралитета.

Чиновники признали наличие аргументов в пользу допуска спортсменов в нейтральном статусе, однако отметили, что спорт и политика в России и Беларуси тесно связаны.

«У нас есть опасения по поводу того, насколько реально для российских и белорусских спортсменов соревноваться в качестве «нейтральных», в соответствии с условиями МОК об отсутствии идентификации со своей страной, когда они напрямую финансируются и поддерживаются своими государствами, в отличие, например, от профессиональных теннисистов.

Тесные связи между российским спортом и Вооруженными силами РФ также вызывают озабоченность. Наша общая позиция в том, что никогда не должно быть дискриминации по национальному признаку, но эти серьезные опасения должны быть учтены », – говорится в письме.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны