Около 30 стран направили в МОК письмо с призывом уточнить определение нейтральности для российских и белорусских спортсменов

Теги МОК Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Представители правительств около 30 стран, в числе которых США, Великобритания, Германия и Франция, направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом уточнить определение нейтральности для спортсменов из России и Беларуси.

«До тех пор, пока нет ясности и конкретных деталей относительно работоспособной модели «нейтралитета», пока эти важнейшие вопросы не решены, мы не согласны с тем, что российские и белорусские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям», – говорится в письме, которое приводит Associated Press. 

От имени США письмо подписала помощник госсекретаря Ли Саттерфилд. В отдельном заявлении она подчеркнула необходимость того, чтобы МОК внес ясность в определение нейтралитета.

Чиновники признали наличие аргументов в пользу допуска спортсменов в нейтральном статусе, однако отметили, что спорт и политика в России и Беларуси тесно связаны. 

«У нас есть опасения по поводу того, насколько реально для российских и белорусских спортсменов соревноваться в качестве «нейтральных», в соответствии с условиями МОК об отсутствии идентификации со своей страной, когда они напрямую финансируются и поддерживаются своими государствами, в отличие, например, от профессиональных теннисистов.

Тесные связи между российским спортом и Вооруженными силами РФ также вызывают озабоченность. Наша общая позиция в том, что никогда не должно быть дискриминации по национальному признаку, но эти серьезные опасения должны быть учтены МОК», – говорится в письме.

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57 комментариев

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Павел Мельников
Ответ garovatat
ну конечно! А бренды брендируют свои товары. Но речь то совсем о другом. об очевидном - другом! Не зачет
А что, у них будут какие-то другие медали?
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ОлесяОлеська
Ответ tyuiop tyuiop
но они соседние страны не анкксируют, так что все таки немного другое
И главное запомните. Аннексировать и присоединить территории - это взять на себя все обязательства, а это очень накладно и материально. Проще всего делать как делает США: влазит, захватывает, порабощает, разоряет, вешает ещё долги и дальше выкачивает все соки из стран, качает газ, нефть и берёт ресурсы. А если ещё подфортит, то отправит это население воевать за свои интересы с другими. Не рай, а сказка. :) Послушайте американского "Исповедь экономического убийцы". Вся их суть.
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Регион-36
Ответ ОлесяОлеська
Чем политические митинги западных стран отличаются от Российских? Только потому что мы Россия. :) Я что-то не видела чтобы западные спортсмены выступали против войны, а своим молчанием они поддерживают эскалацию, поставку вооружения и поставку дальнобойных ракет для обстрелов наших городов. Что и сейчас происходит каждый день. Спросите Курскую, Белгородскую области, как разрушаются дома и гибнут мирные россияне.
Тем, что не видел ни одного спортсмена, что поддерживали бы Вьетнам, Афганистан итд. в США, Франции, Германии, скорее наоборот. Про поклоны власть имущим и вовсе смешно, это русская, национальная забава )
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garovatat
Ответ Павел Мельников
Все спортсмены мира, представляющие свои страны, сейчас носят на костюмах знаки отличия. Ох уж этот Геббельс, они даже и сами не представляют, насколько к его хитрым идеям приблизились.
ну конечно! А бренды брендируют свои товары. Но речь то совсем о другом. об очевидном - другом! Не зачет
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Dobiday
Ответ garovatat
Ох как! Но как близко геббельсовская сегрегация к этой модели «нейтралитета»! Т.е. это будет специальное правило (свод правил) для группы людей определенной расы. Они должны будут неукоснительно их выполнять, иначе обструкция (не допуск). Они будут должны носить знаки отличия (на форме), они будут ограничены в правах... Другие будут считать их людьми третьего сорта. Ну и чем не расовая дискриминация и ксенофобия?? Потрясающе...
Что за раса будет сегрегирована?
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Karra
Ответ Vladimir Arutin
В фигурном катании у нас только одна не связанная с государством школа -это Плющенко .Наверное его ученики и поедут на олимпиаду.Муравьева ,Жилина .
нет, не поедут.
в летней олимпиаде нет фигурного катания.

а вообще, забавно, что такая организованная толпа ратующих за спорт даже не знает, о чем идет речь :/
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ОлесяОлеська
Ответ tyuiop tyuiop
но они соседние страны не анкксируют, так что все таки немного другое
Наши и не собирались аннексировать ничего с самого начала, а защитить Донбасс и людей, и дать и независимость. Но весь яльянс на полную ввязался и открыто пошёл войной на нас, о чём даже и не скрывают и воюют. Нам их угрозы по уничтожению страны и разделения на колонии не нужны. А раз такая пьянка пошла, то защитить можем только когда ДНР и ЛНР будет уже полностью с Россией под нашей защитой. Не территории нам сильно нужны, а сами люди, они сделали выбор свой, да и другие области присоединились. Что-то вы помалкиваете что Польша уже начала оккупацию западных областей, где им предоставлены ВСЕ права, которые превышают даже права украинцев. Это только начало, дальше будет уже по взрослому и сильно больно.
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Анна Беляева
Ответ Konstantin Zagainov
Это те же страны, которые пару недель назад требовали нас не пускать на Олимпиаду?
Ряды редеют и редеют, было 40, потом 35, тепербуже - около 30. Где они на этом светлом пути бойцов-то теряют?
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Viks
Ответ Alex_msk
Ага, значит спортсменам запрещено иметь связь с правительством. Но так на хрена вообще флаги на Олимпийских играх?
Флаги не принадлежат временным правительствам - флаги принадлежат государствам.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Валерий Петров
В Израиле так все в армии обязаны служить какое-то определённое время, периодически, с палестинцами воюют только так
В Южной Корее только победа на крупных турнирах спасает игроков от 1,5 годовой армии, например звезда АПЛ Сон только благодаря победе в Кубке Азии со сборной смог избежать такой службы, и то на учения 2-3 недельное надо было поехать
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тоторо
Ответ tyuiop tyuiop
нет, потому что нарушено олимпийское правило о мире во время Олимпиады
во время какой олимпиады милое? сво началась не во время олимпиады, никаких правил не нарушалось во время ОИ.
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Karra
Ответ тоторо
ну этодругое)) ей богу, как будто не знаете
да, другое. их армии не ведут завоевательных войн.
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Павел Мельников
Ответ garovatat
Ох как! Но как близко геббельсовская сегрегация к этой модели «нейтралитета»! Т.е. это будет специальное правило (свод правил) для группы людей определенной расы. Они должны будут неукоснительно их выполнять, иначе обструкция (не допуск). Они будут должны носить знаки отличия (на форме), они будут ограничены в правах... Другие будут считать их людьми третьего сорта. Ну и чем не расовая дискриминация и ксенофобия?? Потрясающе...
Все спортсмены мира, представляющие свои страны, сейчас носят на костюмах знаки отличия. Ох уж этот Геббельс, они даже и сами не представляют, насколько к его хитрым идеям приблизились.
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тоторо
Ответ tyuiop tyuiop
но они соседние страны не анкксируют, так что все таки немного другое
ага особенно Израиль Палестину
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Фёдор Кузнецов
Думаю у нас тоже многие хотят понять это
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Al561
Совершенно логичное письмо и аргументация. Спортсмены сборники фактически госслужащие, федерации - структурные подразделения министерства спорта.
По факту более менее независимых от государства спортсменов единицы.
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Dinamik1
А инвалидов которых выкинули эта не дескриминация.
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Alex_msk
Ага, значит спортсменам запрещено иметь связь с правительством. Но так на хрена вообще флаги на Олимпийских играх?
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Алё? Алёна
Ответ Vladimir Arutin
В фигурном катании у нас только одна не связанная с государством школа -это Плющенко .Наверное его ученики и поедут на олимпиаду.Муравьева ,Жилина .
Муравьева сборница и тренируется за госсчет!
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tyuiop tyuiop
Ответ паби
Вообще то немного смех вызывает фраза:"Тесные связи между российским спортом и Вооруженными силами РФ также вызывают озабоченность".А поконкретнее , с чем эта озабоченность ассоциируется.Они от этой непонятной озабоченности отстранили параолимпийцев?
нет, потому что нарушено олимпийское правило о мире во время Олимпиады
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GLW
Ответ Олег Кучтраев
Немцев не пустили в Лондон не разбираясь - кто поддерживал Гитлера, а кто нет. Кстати заодно не пустили японцев
Я не задавал вопрос про историю. Я спрашиваю личное мнение , есть немецкий спортсмен в 40-ые поддерживающий Гитлера, его нужно было допускать или нет?
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tyuiop tyuiop
Ответ Александр Сачков
А почему именно Гитлер выбран в качестве аналогии? Гитлер раздавал немецкие паспорта всём подряд? У него в списке самых богатых людей тоже встречались фамилии тира Вексельберг или Ротенберг? И где вы видели в России еврейские концлагеря или газовые камеры?
да, русский царь предпочитает уничтожать свои малые народы, таких как бурят
а так то конечно странное сравнение, тот хоть армию серьезную построил
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Евгения Гринева
Интересно, по поводу ЦСКА, их по-любому же не допустят. Как они могут быть нейтральными, финансируясь Минобороны
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tyuiop tyuiop
Ответ RusLoko
Вроде хотят разделить спорт и политику, а письмо напрявляют представители правительств, подписывает помощник госсекретаря, почему не спортивные чиновники?) Сюр какой-то
ну так вот и хотят не притягивать политику
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PolarBear
Им что там, заняться больше нечем, как ночами не спать и думать , в каком статусе должны быть российские и белорусские спортсмены ?
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