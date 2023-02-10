Глава МИД Чехии выступил против участия россиян и белорусов в Играх-2024: «Мы не пойдем путем бойкотов. Но Олимпийские игры должны представлять олимпийские идеалы»

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что страна не планирует бойкотировать Олимпийские игры-2024 в , но спортивное руководство намерено сделать все для того, чтобы МОК отказался от идеи допустить спортсменов из России и Беларуси.

Ранее президент МОК Томас Бах поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов: «Отстранение из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

«Я не думаю, что мы должны идти путем каких-либо бойкотов. В годы холодной войны Москва показала, как не надо поступать. Спортсмены всю карьеру посвящают участию в Олимпийских играх.

Не наша задача – отстранять кого-то от Олимпиады. Но мы выступаем за то, чтобы Олимпийские игры представляли олимпийские идеалы», – сказал Липавский.

«Мы знаем, что 70 процентов российских спортсменов – военнослужащие. Участие в Олимпийских играх для них в нынешней ситуации неприемлемо», – отметил глава МИД.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»