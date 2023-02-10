Глава МИД Чехии выступил против участия россиян и белорусов в Играх-2024: «Мы не пойдем путем бойкотов. Но Олимпийские игры должны представлять олимпийские идеалы»
Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что страна не планирует бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже, но спортивное руководство намерено сделать все для того, чтобы МОК отказался от идеи допустить спортсменов из России и Беларуси.
Ранее президент МОК Томас Бах поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов: «Отстранение из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».
«Я не думаю, что мы должны идти путем каких-либо бойкотов. В годы холодной войны Москва показала, как не надо поступать. Спортсмены всю карьеру посвящают участию в Олимпийских играх.
Не наша задача – отстранять кого-то от Олимпиады. Но мы выступаем за то, чтобы Олимпийские игры представляли олимпийские идеалы», – сказал Липавский.
«Мы знаем, что 70 процентов российских спортсменов – военнослужащие. Участие в Олимпийских играх для них в нынешней ситуации неприемлемо», – отметил глава МИД.
Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»
Белград не пострадал и на тысячную долю процента, от Мариуполя(и даже от Киева).
Проблема не в американцах, и европейцах. Ни один европейский или американский политик не ставил задачи взять город к 9му мая, что бы там провести парад, в результате чего город превратился в полные руины. Это сделал вполне конкретный человек в России, и ни у одного из участвовавшего в этом деле российского офицера не хватила мужества, что бы не гнать своих солдат на бессмысленную бойню.
Скорее только дровишек в костёр подбрасывают.
Российская армия постит в прямом эфире видео, как она обстреливает жилые многоэтажки с тяжелых огнементных систем. Российские пропагандисты оргазмируют, как на этот город падают 3х тонные бомбы. Странно, а почему европейские и американские спортсмены, не хотят видеть тех, кто с этой армией ассоцируется?
А в Германии и Франции, ведь тоже есть приписанные к армии, насколько помню. Та что это не только нас касается.
Ну весь в мире знают, что среди спортсменов 70% военных, остальные кгбшники. Которые в подвалах пытают норвежских астматиков. Уж как фигуристки стреляют из танка вообще загляденье