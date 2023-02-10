Глава МИД Чехии выступил против участия россиян и белорусов в Играх-2024: «Мы не пойдем путем бойкотов. Но Олимпийские игры должны представлять олимпийские идеалы»

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что страна не планирует бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже, но спортивное руководство намерено сделать все для того, чтобы МОК отказался от идеи допустить спортсменов из России и Беларуси.

Ранее президент МОК Томас Бах поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов: «Отстранение из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

«Я не думаю, что мы должны идти путем каких-либо бойкотов. В годы холодной войны Москва показала, как не надо поступать. Спортсмены всю карьеру посвящают участию в Олимпийских играх.

Не наша задача – отстранять кого-то от Олимпиады. Но мы выступаем за то, чтобы Олимпийские игры представляли олимпийские идеалы», – сказал Липавский. 

«Мы знаем, что 70 процентов российских спортсменов – военнослужащие. Участие в Олимпийских играх для них в нынешней ситуации неприемлемо», – отметил глава МИД.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

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23 комментария

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Maxim Vasnechov
Ответ Evgeny Trifonov
Я лучше вспомню бомбардировки Югославии в которых принимал участие Бундесфер. Кстати без мандата ООН.
Да ты вспоминай в своём Питере что хочешь, кого в Европе это волнует? )
Белград не пострадал и на тысячную долю процента, от Мариуполя(и даже от Киева).
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Maxim Vasnechov
Ответ Perftoran
Чего-то европейцы и американцы сами не стремятся завершать всё, что сейчас происходит. Скорее только дровишек в костёр подбрасывают.
Они стремятся это завершить. Поставляя оружие Украине. Потому что без оружия - у безумного вождя, и его верных холуев будет бесконечное множество идей, где ещё "можем повторить".
Проблема не в американцах, и европейцах. Ни один европейский или американский политик не ставил задачи взять город к 9му мая, что бы там провести парад, в результате чего город превратился в полные руины. Это сделал вполне конкретный человек в России, и ни у одного из участвовавшего в этом деле российского офицера не хватила мужества, что бы не гнать своих солдат на бессмысленную бойню.
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Evgeny Trifonov
Ответ Maxim Vasnechov
У Бундесвера - вполне нормально. Вспомнишь хоть один город, где разрушено свыше 1000 домов после действия Бундесвера? А это даже официальные российские власти говорят, что порядка 1000 домов в Мариуполе не подлежат восстановлению.
Я лучше вспомню бомбардировки Югославии в которых принимал участие Бундесфер. Кстати без мандата ООН.
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Perftoran
Ответ Maxim Vasnechov
А что-то про более давние события есть? Взятие Ниневии там, или осада Магденбурга? Последний раз такие повреждение город получил при взятии Берлина, в 1945 году. Российская армия постит в прямом эфире видео, как она обстреливает жилые многоэтажки с тяжелых огнементных систем. Российские пропагандисты оргазмируют, как на этот город падают 3х тонные бомбы. Странно, а почему европейские и американские спортсмены, не хотят видеть тех, кто с этой армией ассоцируется?
Чего-то европейцы и американцы сами не стремятся завершать всё, что сейчас происходит.
Скорее только дровишек в костёр подбрасывают.
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Maxim Vasnechov
Ответ Evgeny Trifonov
Михаэль Грайс, Свен Фишер, Кати Вильхельм, Андреа Хенкель, Магдалена Нойнер, Франциска Хильдебранд, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер солдаты Бундесфера бывшие или нынешние. А как у Бундесфера с репутацией в Европе? Или опять это другое?
У Бундесвера - вполне нормально. Вспомнишь хоть один город, где разрушено свыше 1000 домов после действия Бундесвера? А это даже официальные российские власти говорят, что порядка 1000 домов в Мариуполе не подлежат восстановлению.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Perftoran
Ответ Perftoran
О, я сейчас читаю отличную книгу про немецкую армию, называется "Первая мировая война", там и про итальянскую есть)))
Чего минус словил, хотя хотел немного просветить. Советую "Первая мировая война" автор Мартин Гилберт. Между прочим сэр Мартин Гилберт.
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Evgeny Trifonov
Ответ Maxim Vasnechov
В России кстати, это близко к реальности. Процентов 70 спортсменов, приписаны к различным силовым ведомствам, с довольно странно-непонятной для запада репутацией.
Михаэль Грайс, Свен Фишер, Кати Вильхельм, Андреа Хенкель, Магдалена Нойнер, Франциска Хильдебранд, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер солдаты Бундесфера бывшие или нынешние. А как у Бундесфера с репутацией в Европе? Или опять это другое?
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+1
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Maxim Vasnechov
Ответ Perftoran
О, я сейчас читаю отличную книгу про немецкую армию, называется "Первая мировая война", там и про итальянскую есть)))
А что-то про более давние события есть? Взятие Ниневии там, или осада Магденбурга? Последний раз такие повреждение город получил при взятии Берлина, в 1945 году.
Российская армия постит в прямом эфире видео, как она обстреливает жилые многоэтажки с тяжелых огнементных систем. Российские пропагандисты оргазмируют, как на этот город падают 3х тонные бомбы. Странно, а почему европейские и американские спортсмены, не хотят видеть тех, кто с этой армией ассоцируется?
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voodoochild
Ответ Perftoran
В Италии многие спортсмены приписаны к полиции. А в Германии и Франции, ведь тоже есть приписанные к армии, насколько помню. Та что это не только нас касается.
Это другое
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Perftoran
Ответ Maxim Vasnechov
Сравнил зад с пальцем. Репутацию итальянской полиции, и российской(с полковниками-миллиардерами, и операми с бутылками). Или немецкой армии, и российской(особенно после гениального штурма Мариуполя).
О, я сейчас читаю отличную книгу про немецкую армию, называется "Первая мировая война", там и про итальянскую есть)))
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Алексей Ильин
Ответ Perftoran
В Италии многие спортсмены приписаны к полиции. А в Германии и Франции, ведь тоже есть приписанные к армии, насколько помню. Та что это не только нас касается.
Всего один приём капсулы "этадругин" избавит вас от этих проблем :D
+3
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Maxim Vasnechov
Ответ Perftoran
В Италии многие спортсмены приписаны к полиции. А в Германии и Франции, ведь тоже есть приписанные к армии, насколько помню. Та что это не только нас касается.
Сравнил зад с пальцем. Репутацию итальянской полиции, и российской(с полковниками-миллиардерами, и операми с бутылками). Или немецкой армии, и российской(особенно после гениального штурма Мариуполя).
0
-8
-8
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Сергей Кот
Ответ Perftoran
В Италии многие спортсмены приписаны к полиции. А в Германии и Франции, ведь тоже есть приписанные к армии, насколько помню. Та что это не только нас касается.
не ломайте людям картинку мира
+5
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Adeen
Ответ Perftoran
В Италии многие спортсмены приписаны к полиции. А в Германии и Франции, ведь тоже есть приписанные к армии, насколько помню. Та что это не только нас касается.
Во многих странах так))
+4
-1
+3
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Perftoran
Ответ Maxim Vasnechov
В России кстати, это близко к реальности. Процентов 70 спортсменов, приписаны к различным силовым ведомствам, с довольно странно-непонятной для запада репутацией.
В Италии многие спортсмены приписаны к полиции.
А в Германии и Франции, ведь тоже есть приписанные к армии, насколько помню. Та что это не только нас касается.
+17
-2
+15
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Валерий Питерский
Ответ тоторо
а я говорила что военнослужащих не допустят. ну что все масово в отставку пойдут? или одна кристина резцова поедет?
Пойдёт. Ты женщина - вот как бы смущение. Я бы сказал)
+1
-4
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тоторо
а я говорила что военнослужащих не допустят. ну что все масово в отставку пойдут? или одна кристина резцова поедет?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Максаков
Ждём мнения бухарестской автобазы и люблянкого мясокомбината
+3
-3
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Нога Абелардо
Сейчас бы члену НАТО кого то упрекать
+4
-4
0
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Maxim Vasnechov
Ответ Alex_msk
Олимпийские идеалы это любыми способами наказывать русских? Ну весь в мире знают, что среди спортсменов 70% военных, остальные кгбшники. Которые в подвалах пытают норвежских астматиков. Уж как фигуристки стреляют из танка вообще загляденье
В России кстати, это близко к реальности. Процентов 70 спортсменов, приписаны к различным силовым ведомствам, с довольно странно-непонятной для запада репутацией.
+8
-8
0
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Дима Ермаков
Олимпийские идеалы: спорт вне политики. Спорт объединяет враждующие страны. И тд и тп, но в другой реальности: олимпийские идеалы- это, как скажет сша устами своих рабов.
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Валерий Питерский
О господи. Мы так и знали,
+3
-2
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Alex_msk
Олимпийские идеалы это любыми способами наказывать русских?
Ну весь в мире знают, что среди спортсменов 70% военных, остальные кгбшники. Которые в подвалах пытают норвежских астматиков. Уж как фигуристки стреляют из танка вообще загляденье
+28
-7
+21
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