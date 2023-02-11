МОК и другие олимпийские организации выделят 1 млн долларов на помощь пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии

Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский совет Азии (ОСА), Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) и Олимпийский фонд помощи беженцам (ORF) выделят 1 миллион долларов на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

«Мы с огромной печалью узнали о трагических жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением в юго-восточном регионе Турции и Сирии. Я разговоривал с президентами НОК Турции и Сирии и услышал от них, как землетрясение повлияло на многих членов олимпийского сообщества.

К сожалению, среди пострадавших есть спортсмены и члены олимпийского сообщества, при этом многие потеряли свои дома, а спортивной инфраструктуре был нанесен огромный урон.

Мы обсудили, каким образом лучше поддержать членов олимпийского сообщества и в итоге договорились с ОСА, ЕОК и ORF принять незамедлительные меры», – заявил президент МОК Томас Бах.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь с 5 на 6 февраля. Количество погибших на данный момент достигло 20 213 человек, более 80 000 пострадали.

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