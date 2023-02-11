МОК и другие олимпийские организации выделят 1 млн долларов на помощь пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии

Теги происшествия МОК Томас Бах ЕОК Олимпийский совет Азии Биатлон

Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский совет Азии (ОСА), Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) и Олимпийский фонд помощи беженцам (ORF) выделят 1 миллион долларов на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

«Мы с огромной печалью узнали о трагических жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением в юго-восточном регионе Турции и Сирии. Я разговоривал с президентами НОК Турции и Сирии и услышал от них, как землетрясение повлияло на многих членов олимпийского сообщества.

К сожалению, среди пострадавших есть спортсмены и члены олимпийского сообщества, при этом многие потеряли свои дома, а спортивной инфраструктуре был нанесен огромный урон.

Мы обсудили, каким образом лучше поддержать членов олимпийского сообщества и в итоге договорились с ОСА, ЕОК и ORF принять незамедлительные меры», – заявил президент МОК Томас Бах.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь с 5 на 6 февраля. Количество погибших на данный момент достигло 20 213 человек, более 80 000 пострадали.

По Турции ударило мощнейшее землетрясение. Трагедия задела и спорт

 

4 комментария

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Maxim Vasnechov
Ответ Rygeek
А наши пропагандеры вещают, что помощь идет от Запада только Турции. Подействовала критика?
Беженцам - помогут. А в самой Сирии, даже сам Асад не знает, кто контролирует тот или иной регион(даже если главарь местной банды по "бумаге" ему подчиняется). Сложно там помощь выделить, помогающие легко могут снятся в креативных роликах, ради выкупа.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ Rygeek
А наши пропагандеры вещают, что помощь идет от Запада только Турции. Подействовала критика?
Так ведь когда говорили помогали всего 3 страны из Европы Россия, Венгрия, Сербия
И вот фраза премьер-министра Греции:"мы не можем помочь Сирии из-за санкций "
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rygeek
А наши пропагандеры вещают, что помощь идет от Запада только Турции. Подействовала критика?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gretzky89
зеленский не против?))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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