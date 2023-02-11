Анфиса Резцова о словах министра спорта Польши: «Это даже не унижение, а оскорбление. Кто вы такие? В спорте поляки вообще никто»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала министра спорта Польши Камиля Бортничука, предложившего включить российских спортсменов в «сборную беженцев» на Олимпиаде-2024 в Париже.

«За такие предложения поляков надо наказывать. Они нас столько унижают, что уже нет сил. Надо выходить на Томаса Баха (главу Международного олимпийского комитета – Sports.ru) и спрашивать, почему такой беспредел.

Это даже не унижение, а оскорбление. Кто вы такие? В спорте поляки вообще никто», – сказала Резцова.

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси