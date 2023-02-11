Анфиса Резцова о словах министра спорта Польши: «Это даже не унижение, а оскорбление. Кто вы такие? В спорте поляки вообще никто»

Теги МОК Олимпийская сборная России Анфиса Резцова Томас Бах Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала министра спорта Польши Камиля Бортничука, предложившего включить российских спортсменов в «сборную беженцев» на Олимпиаде-2024 в Париже.

«За такие предложения поляков надо наказывать. Они нас столько унижают, что уже нет сил. Надо выходить на Томаса Баха (главу Международного олимпийского комитета – Sports.ru) и спрашивать, почему такой беспредел.

Это даже не унижение, а оскорбление. Кто вы такие? В спорте поляки вообще никто», – сказала Резцова.

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси

8 комментариев

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Andrey Novikov
Наивность Анфисы поражает. Совок он и при строительстве капитализма совок:-)). Интересно, как она себе представляет "выход" на Баха.
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Глеб Вихрев
Ответ Bashibuzuck
А действительно, в каком виде спорта поляки прям доминируют, ну или хотя бы в группе лидеров?🤔
Легкая атлетика -прыжки с трамплина -учи историю
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maripous
Наконец то до Резцовой стало доходить, что все предложения об участии нашей сборной в олимпиаде-это унизительные позорные предложения.
Еще бы до нее дошло, что и Бах там тоже часть системы.
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Глеб Вихрев
Выйди и обоснуй--а то Ковальчик обидиться
0
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-2
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Andry 72
Ответ Bashibuzuck
А действительно, в каком виде спорта поляки прям доминируют, ну или хотя бы в группе лидеров?🤔
В мужском волейболе
+1
-2
-1
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Anfitan
Ответ Bashibuzuck
А действительно, в каком виде спорта поляки прям доминируют, ну или хотя бы в группе лидеров?🤔
лёгкая атлетика эстафеты, длинный спринт, метание молота, женский шест (сейчас прям нет, но было нехило)
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-1
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Bashibuzuck
А действительно, в каком виде спорта поляки прям доминируют, ну или хотя бы в группе лидеров?🤔
+3
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Левандовски и Швентек посмеялись
+2
-2
0
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