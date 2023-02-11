Олег Матыцин о предложении Бортничука создать «сборную беженцев»: «Это попытка унизить российских спортсменов»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Париж-2024 Политика Р-Спорт Камиль Бортничук Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о предложении министра спорта Польши Камиля Бортничука допустить спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм в составе «сборной беженцев». 

«Это говорит об уровне культуры соответствующего господина (Бортничука), непонимании им сути, активном желании внести раскол в единство и о нарушении всех принципов.

Это попытка унизить спортсменов. Мне кажется, что этим самым он унизил себя, а не кого-то еще, в адрес кого он обращался», – заявил Матыцин.

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси

16 комментариев

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Atsuktuvas
Пора славным потомкам Достоевского садится за написание второго тома романа "Униженные и оскорбленные".
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M P
Ответ veramarso
Разве можно унизить наших бедных спортсменов, больше, чем их унизила своя же власть?
Когда во главе всего спорта поставили уголовника?
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Igor Vladimirov
Ответ REA-13
Флаг вам в руки )) Или еще в какое место) И маршируйте с этими 3 миллионами (впрочем, не все переехавшие из России придерживаются тех же взглядов, что и вы).
А чего ж тогда переехали? Всех не придерживпющихся надо отправить назад. Мужиков на передовую. А то такие умные - хорошо не придерживаться издалека))
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grey9610212
либо мы защитим своих спортсменов сейчас, либо очень скоро на спортивных аренах некому будет защищать флаг страны....нужно бросить все силы в этом направлении...момент настал
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REA-13
Ответ Igor Vladimirov
Комментарий удален пользователем
Флаг вам в руки )) Или еще в какое место) И маршируйте с этими 3 миллионами (впрочем, не все переехавшие из России придерживаются тех же взглядов, что и вы).
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expertmer2020
Ответ Viks
Где ты прочитало окончательные требования МОК?
Они понятны для меня - напечатают к лету.
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REA-13
Проще было бы ответить "без комментариев", какой смысл привлекать внимание к разным абсурдистским заявлениям неадекватных людей.
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Viks
Ответ expertmer2020
ОКР находится в составе МОК и признаётся, как независимая общественная организация. ОКР находится в спортивном правом поле - спортсмены России могут выступать на ОИ, согласно требований МОК.
Где ты прочитало окончательные требования МОК?
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expertmer2020
Чем мельче политик - тем больше политиканства.
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Igor Vladimirov
Комментарий удален
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expertmer2020
ОКР находится в составе МОК и признаётся, как независимая общественная организация.

ОКР находится в спортивном правом поле - спортсмены России могут выступать на ОИ, согласно требований МОК.
+1
-2
-1
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Viks
Матыцин, а где ответ-то? Так ты согласен на сборную "беженцев-диссидентов"?
+1
-3
-2
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Людмила Преснякова
Пане Камиль Борничук, по видимому , когда говорил такие слова был сивухи много откушавши.
+1
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-2
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veramarso
Разве можно унизить наших бедных спортсменов, больше, чем их унизила своя же власть?
+11
-5
+6
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Илья Нагорный
странно
хорошая же идея. Надо о спортсменах думать же. А это министр думает о своей ж
+2
-4
-2
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Viks
«Это попытка унизить российских спортсменов» --- Это попытка унизить Россию.
+5
-5
0
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Павел Мельников
Да здесь изначально было понятно, что это наброс. Никто этим заниматься не станет.
+3
-2
+1
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