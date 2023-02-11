Олег Матыцин о предложении Бортничука создать «сборную беженцев»: «Это попытка унизить российских спортсменов»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о предложении министра спорта Польши Камиля Бортничука допустить спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм в составе «сборной беженцев».

«Это говорит об уровне культуры соответствующего господина (Бортничука), непонимании им сути, активном желании внести раскол в единство и о нарушении всех принципов.

Это попытка унизить спортсменов. Мне кажется, что этим самым он унизил себя, а не кого-то еще, в адрес кого он обращался», – заявил Матыцин.

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси