Ласицкене, Сидорову и Никифорову наградят как лучших легкоатлеток России в мировом рейтинге. У мужчин денежный приз возьмут только ходоки

Теги спортивная ходьба сборная России сборная России жен прыжки в высоту прыжки с шестом ВФЛА Спартакиада Мария Ласицкене (Кучина) Анжелика Сидорова Василий Мизинов Маргарита Никифорова Антон Курбатов Данила Мартынов Легкая атлетика

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) наградит по три сильнейших спортсмена среди мужчин и женщин по итогам 2022 года.

На приз в рамках номинации «Абсолютный лидер» претендуют российские легкоатлеты, занявшие лучшие места в рейтинге Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletis) – по состоянию на 29 сентября. Одним из условий также является их участие в серии соревнований «Королева спорта» и Всероссийской спартакиаде.

Выплаты составят по 500 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. У женщин высшую позицию в рейтинге World Athletis среди россиянок заняла Маргарита Никифорова (спортивная ходьба на 35 км, 1248 очков), далее идут Анжелика Сидорова (прыжки с шестом, 1242 очка) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту, 1229 очков).

У мужчин все три призовых места в номинации заняли ходоки. Выше всех в рейтинге расположился Василий Мизинов (ходьба на 20 км, 1239 очков). Следом идут Антон Курбатов (ходьба 20 км, 1218 очков) и Данила Мартынов (ходьба 20 км, 1216 очков).

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2 комментария

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Iuasamotu
Довольно странная награда, а премиальные давать за такое, это вообше абсурд. Чем давать деньги бесполезным спортсменам, лучше бы починили легкоатлетические сектора или закупили нужный инвентарь
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Назар Игорь
Российские ходоки лучшие в мире. С 2005 по 2015 годы на длительные сроки были дисквалифицированы 20 российских ходоков, почти все воспитанники печально известного тренера Чегина из школы олимпийского резерва в славном городе Саранске.
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