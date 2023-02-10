Ласицкене, Сидорову и Никифорову наградят как лучших легкоатлеток России в мировом рейтинге. У мужчин денежный приз возьмут только ходоки

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) наградит по три сильнейших спортсмена среди мужчин и женщин по итогам 2022 года.

На приз в рамках номинации «Абсолютный лидер» претендуют российские легкоатлеты, занявшие лучшие места в рейтинге Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletis) – по состоянию на 29 сентября. Одним из условий также является их участие в серии соревнований «Королева спорта» и Всероссийской спартакиаде.

Выплаты составят по 500 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. У женщин высшую позицию в рейтинге World Athletis среди россиянок заняла Маргарита Никифорова (спортивная ходьба на 35 км, 1248 очков), далее идут Анжелика Сидорова (прыжки с шестом, 1242 очка) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту, 1229 очков).

У мужчин все три призовых места в номинации заняли ходоки. Выше всех в рейтинге расположился Василий Мизинов (ходьба на 20 км, 1239 очков). Следом идут Антон Курбатов (ходьба 20 км, 1218 очков) и Данила Мартынов (ходьба 20 км, 1216 очков).