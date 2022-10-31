Мария Ласицкене номинирована на премию «Гордость России»
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене выдвинута в качестве номинанта национальной премии в области физической культуры и спорта «Гордость России».
Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерация легкой атлетики (ВФЛА).
Ласицкене претендует на звание «Спортсменка года».
Василий Мизинов, специализирующийся в спортивной ходьбе, номинирован на звание «Спортсмен года», Сергей Клевцов – на звание «Тренер года».
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