Мария Ласицкене номинирована на премию «Гордость России»

Теги спортивная ходьба сборная России сборная России жен прыжки в высоту ВФЛА Мария Ласицкене (Кучина) Сергей Клевцов Василий Мизинов Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене выдвинута в качестве номинанта национальной премии в области физической культуры и спорта «Гордость России». 

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерация легкой атлетики (ВФЛА). 

Ласицкене претендует на звание «Спортсменка года».

Василий Мизинов, специализирующийся в спортивной ходьбе, номинирован на звание «Спортсмен года», Сергей Клевцов – на звание «Тренер года».

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