Мария Ласицкене номинирована на премию «Гордость России»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту выдвинута в качестве номинанта национальной премии в области физической культуры и спорта «Гордость России».

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерация легкой атлетики ( ).

Ласицкене претендует на звание «Спортсменка года».

, специализирующийся в спортивной ходьбе, номинирован на звание «Спортсмен года», Сергей Клевцов – на звание «Тренер года».