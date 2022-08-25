Тренер Сидоровой: «Легкая атлетика в России скатилась в дно. Значимые люди, такие, как Анжелика и Маша Ласицкене, оказываются не нужны»

Светлана Абрамова, тренер чемпионки мира в прыжках с шестом , рассказала о проблемах легкой атлетики в России.

– Как вам помогает ?

– Лично мне как тренеру? Никак. Ей как сильнейшей спортсменке на сегодня, мне как тренеру сильнейшей спортсменки не помогают никак, и наше мнение не учитывается.

– Куда движется наша легкая атлетика?

– В данный момент она движется (вниз) с ускорением свободного падения. Все плохо. Я говорю об этом, но меня обвиняют в том, что все хорошо, а мне одной плохо.

Но у нас на самом деле все очень плохо, потому что лидеров осталось единицы, а нынешний руководитель федерации говорит, что у нас молодежи не на кого равняться – она списывает этих лидеров в утиль. Я не знаю, как можно работать с молодежью и резервом, когда у них нет ориентиров.

– Какие сейчас главные проблемы у легкой атлетики в России?

– Я не очень хочу это на камеру говорить. Проблемы в непонимании тех людей, которые руководят. Они не понимают, что нужно, по крайней мере, признать наличие глобальных проблем.

Признаешь наличие проблем – пытаешься найти пути решения, реализовываешь что-то. Но уже на первом этапе стопор, потому что для них все нормально.

Последние два года я реально бьюсь, уже переругалась со всеми, но не слышат, не хотят слышать. Идет уже просто хамское отношение. Ты говоришь – тебя слушают с улыбкой на лице, типа: ну сейчас ты заткнешься и мы будем делать, что делали.

У сборной команды практически год нет главного тренера. На последнем президиуме я задала вопрос: кому это выгодно? Если назначения не происходят, то это кому-то выгодно. И вот мы болтаемся, нет руководителя у сборной.

Легкая атлетика скатилась в дно. Самый доступный вид спорта, самый красивый вид спорта, это основа всего спорта вообще – умение двигаться, прыгать, бегать. И мы оказываемся сейчас на самом дне.

Нет условий, маленькие зарплаты, молодые тренеры не идут работать, пожилые уходят – их опыт никому не нужен. Кто будет заниматься с детьми, если нет молодых тренеров?

Люди, значимые в легкой атлетике, оказываются не нужны. Анжелика (Сидорова) не нужна, Маша (Ласицкене) не нужна.

Последние несколько лет мы заняты тем, что выгрызаем право быть лидерами, быть спортсменами, право тренироваться, выступать. Проблема даже не в том, что мы не можем выехать за рубеж.

Нам это нужно не чтобы показать, что мы крутые, поехали за границу, а чтобы иметь возможность соревноваться в конкурентной среде с равными соперниками. Только в борьбе с равными соперниками рождаются рекордные результаты, – сказала Абрамова в интервью на ютуб-канале Виктора Кравченко.