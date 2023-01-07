Ласицкене, Лысенко, Сидорова, Лашманова и еще 11 российских легкоатлетов вошли в новый пул допинг-тестирования World Athletics

Пятнадцать российских легкоатлетов включены в новый международный пул допинг-тестирования .

По сравнению с предыдущим пулом количество россиян увеличилось на три человека.

В пул были включены , Данил Лысенко и Илья Иванюк (все – прыжки в высоту), и (обе – прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, и Эльвира Хасанова (все – спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба – метание молота).