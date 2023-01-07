Ласицкене, Лысенко, Сидорова, Лашманова и еще 11 российских легкоатлетов вошли в новый пул допинг-тестирования World Athletics
Пятнадцать российских легкоатлетов включены в новый международный пул допинг-тестирования World Athletics.
По сравнению с предыдущим пулом количество россиян увеличилось на три человека.
В пул были включены Мария Ласицкене, Данил Лысенко и Илья Иванюк (все – прыжки в высоту), Анжелика Сидорова и Полина Кнороз (обе – прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова и Эльвира Хасанова (все – спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба – метание молота).
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