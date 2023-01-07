Ласицкене, Лысенко, Сидорова, Лашманова и еще 11 российских легкоатлетов вошли в новый пул допинг-тестирования World Athletics

Теги допинг сборная России сборная России жен World Athletics (IAAF) Мария Ласицкене (Кучина) Илья Шкуренев Елена Лашманова Илья Иванюк Анжелика Сидорова Данил Лысенко Валерий Пронкин Эльвира Чепарева (Хасанова) Сергей Кожевников Василий Мизинов Рейхан Каграманова Андрей Романов Маргарита Никифорова Полина Кнороз Антон Курбатов Легкая атлетика

Пятнадцать российских легкоатлетов включены в новый международный пул допинг-тестирования World Athletics.

По сравнению с предыдущим пулом количество россиян увеличилось на три человека.

В пул были включены Мария Ласицкене, Данил Лысенко и Илья Иванюк (все – прыжки в высоту), Анжелика Сидорова и Полина Кнороз (обе – прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова и Эльвира Хасанова (все – спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба – метание молота).

1 комментарий

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Iuasamotu
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Правильно, пусть не расслабляются. Мы за ними следим
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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