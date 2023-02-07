РУСАДА в январе одобрило шесть запросов на терапевтические исключения

Теги РУСАДА Легкая атлетика

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе получило шесть запросов на терапевтическое использование (TUE).

TUE позволяет спортсменам в качестве исключения использовать запрещенные субстанции и методы для лечения. 

«В январе в РУСАДА поступило шесть запросов на оформление терапевтического использования, такое же количество запросов было одобрено», – сообщили в РУСАДА.

В 2022 году российское агентство одобрило 40 заявок на терапевтические исключения.

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1 комментарий

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Roman Roman
норвежцы ddosят?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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