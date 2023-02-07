РУСАДА в январе одобрило шесть запросов на терапевтические исключения

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе получило шесть запросов на терапевтическое использование (TUE).

TUE позволяет спортсменам в качестве исключения использовать запрещенные субстанции и методы для лечения.

«В январе в РУСАДА поступило шесть запросов на оформление терапевтического использования, такое же количество запросов было одобрено», – сообщили в РУСАДА.

В 2022 году российское агентство одобрило 40 заявок на терапевтические исключения.