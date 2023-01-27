В 2022 году РУСАДА одобрило 40 запросов на терапевтические исключения
С января по декабрь 2022 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) одобрило 40 запросов на использование спортсменами запрещенных субстанций и методов.
«С января по декабрь 2022 года в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление терапевтического использования, 40 запросов было одобрено», — рассказали в РУСАДА.
Также в агентстве сообщили, что за прошлый год было зафиксировано 375 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования.
А кто из наших фигуристок брал медали на ТИ- тайна великая)))
Почему из этого делают секреты?
Астма добралась таки до России
ТИ они разные, как и жизнь.