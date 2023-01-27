В 2022 году РУСАДА одобрило 40 запросов на терапевтические исключения

Теги допинг РУСАДА ТАСС Легкая атлетика

С января по декабрь 2022 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) одобрило 40 запросов на использование спортсменами запрещенных субстанций и методов. 

«С января по декабрь 2022 года в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление терапевтического использования, 40 запросов было одобрено», — рассказали в РУСАДА

Также в агентстве сообщили, что за прошлый год было зафиксировано 375 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования.

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47 комментариев

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vanessa2021
Ответ Asty
А можно открытый список? Это же вроде не медицинская тайна. А то может быть они там все ЛСД едят от синдрома дефицита внимания.😅
Самая закрытая инфа почемуто про наших спортсменов с ТИ. Все знают про норвежских астматиков, про Симону Байлз..

А кто из наших фигуристок брал медали на ТИ- тайна великая)))

Почему из этого делают секреты?
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Япростозритель
Никаких ТИ не должно быть, если мы за чистый спорт. Если спортсмену нужны какие-то запрещённые препараты по состоянию здоровья, значит он не годен к проф.спорту, а значит соревноваться он не должен. А то получается, что одних наказывают за безобидный мельдоний или триметазидин, а другие в прямом смысле на наркоте сидят и по несколько золотых медалей выигрывают на ОИ, и им за это ничего.
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Ответ Евгения Гринева
40 это ерунда. По ТИ у нас самая здоровая страна)
Так и эти не утверждены еще.Запрос только.
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Mi Vi
40 ти на все виды спорта - это немного. Норвегия только лыжами и биатлоном столько наберет, про американский теннис вообще молчу)
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Зиля Бадриева
В принципе много Ти у наших фигуристов, да и у зарубежных. Ханю астматик, например. У наших спины травмированные, ноги ломают, без лекарств же не обходится.
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Ответ IrinaKin
откуда вы знаете что за исключения? к вашему сведению даже називин надо регистртировать, а если человек заболел?
Только что-то в итоге ТИ массово утверждают только нескольким сборным.В остальных-то сборных,видимо,не болеют.Что-то WADA остальным сборным ТИ утверждать не разбегается.РУСАДА запросы,конечно, отправило,но ведь нашим спортсменом ТИ утверждают не так охотно и в небольших количествах.
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Competition Score
Все 40 у Щ?
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Ответ Kareglazaya
Это конфиденциальная информация. Никому не захочется рассказывать о своих проблемах со здоровьем всему миру. Тем более что это далеко не всегда что-то "популярное" вроде астмы.
Почему в таком случае МОК и WADA не поделятся своими успехами с международным медицинским сообществом? Это уж точно нарушением врачебной тайны не является.Пусть представят доклады и истории болезни на медицинских конференциях.Поделятся опытом,как астматики определенных сборных массово побеждают в лыжных гонках,крутят четверные прыжки, десятилетиями побеждают здоровых,выигрывают Олимпиады ,ставят мировые рекорды.Такое только в WADA и возможно.Вот и объяснили бы,как такое возможно?
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Александр Шульгин
Там главное сроки, есть разовое когда действительно необходимо, а есть хронические когда принимают много лет подряд вот это надо исключить
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Александр Шульгин
Ответ Asty
А можно открытый список? Это же вроде не медицинская тайна. А то может быть они там все ЛСД едят от синдрома дефицита внимания.😅
По правилам ВАДА это закрытая информация. Лично я за то что бы это было публично. Раз это разрешено то и скрывать не надо. Не надо говорить какие препараты но какие спортсмены и в какой срок я считаю надо.
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шампион
Ответ Grads
И кто же эти счастливчики?
Думаю, Валиева. Все ее.
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Wiley Fox
Привет биатлону и лыжникам

Астма добралась таки до России
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Vladimir Arutin
Ответ Marya Y
И для Сашки, пять квадов просто так не прыгнутся.
Посмотрите ниже ветку .Трусова самая проверяемая спортсменка среди женщин .Ее проверяли 5 раз .А Щербакову почему то не разу .Почему ?
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Den3Lo
Ответ Marya Y
СпокойнЕе надо быть, в таком случае.)
Моему спокойствию удав позавидует)
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Marya Y
Ответ Den3Lo
Мне все равно если честно. Кому надо, тот поймет )
СпокойнЕе надо быть, в таком случае.)
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Nataly1991
Ответ Jessi
Давно говорят про ТИ Щербаковой. Только никто не узнает, ведь даже информацию том, что Аня красит волосы, удаляли везде, в т.ч. комменты в ее группе . Кстати , зачем красить волосы в цвет своих волос?
Может потому что она не красит волосы?
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Den3Lo
Ответ Marya Y
Верите, что прежде чем ответить кто-то прочтёт не отдельный коммент, а всю вашу летопись? Дадада.
Мне все равно если честно. Кому надо, тот поймет )
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Регина Артёмова
Ответ KMR
10 для Анютки,20 Валиевой и 10 остальным превозмогальщикам
Вы прям без них жить не можете !
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Marya Y
Ответ Den3Lo
Я это выше отметил, только случайно норвежцев назвал канадцами, а исправить уже нельзя...
Верите, что прежде чем ответить кто-то прочтёт не отдельный коммент, а всю вашу летопись? Дадада.
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expertmer2020
В целом, у нас главное пиариться на ТИ, а не обсуждать тему по сущесту.
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Marya Y
Ответ KMR
Вы раздел хоть читаете?! Она самая проверяемая за прошлый год
Поэтому и тестируемая. На Цзиня с 4Л сбегались смотреть все спецы - сам выйдет со льда или унесут. А тут и на пять штук прыгнуться хватило, и концерт у бортика закатить не вспотев.
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Den3Lo
Ответ Marya Y
Все лыжники и биатлонисты из Швеции и Норвегии дружно посмеялись.
Я это выше отметил, только случайно норвежцев назвал канадцами, а исправить уже нельзя...
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expertmer2020
ТИ могут выданы при тяжёлых заболеваниях, при осложнениях после болезни, при экстренных неотложных случаях.

ТИ они разные, как и жизнь.
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B.Jones
Ответ Grads
И кто же эти счастливчики?
Вот да. Почему бы и не опубликовать, раз это легально.😉
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Marya Y
Ответ Den3Lo
Терапевтические исключения это самый лютый фарс. Больные не должны соревноваться со здоровыми.
Все лыжники и биатлонисты из Швеции и Норвегии дружно посмеялись.
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