Ирина Привалова: «Если будет принято решение выступать в Азии, будем выступать, будет принято не выступать – не будем»

Теги сборная России сборная России жен Ирина Привалова ВФЛА Легкая атлетика

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о возможном участии российских спортсменов в соревнованиях в Азии.

«Мне пока сложно об этом судить. Когда будем принято у нас в стране решение, мы как федерация его полностью поддержим. Думаю, оно будет сбалансированным.

Если будет принято решение выступать в Азии, будем выступать, будет принято не выступать – не будем. Ждем.

Сейчас, как я понимаю, ведется работа со всеми федерациями. Рассчитываются разные варианты, чтобы решение было максимально правильным в этой ситуации», – сказала Привалова.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
La Gushka
Налево легла дама, направо туз...
-Туз выиграл!
-Ваша ДАМА бита!
-Дама?! Как это я смог ОБДЕРНУТЬСЯ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andreir888
Могу копать, могу не копать! Приятно слышать, что у уважаемой спортсменки, а ныне функционера, есть собственное аргументированная позиция)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
Азия ждёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий