Ирина Привалова: «Если будет принято решение выступать в Азии, будем выступать, будет принято не выступать – не будем»
Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о возможном участии российских спортсменов в соревнованиях в Азии.
«Мне пока сложно об этом судить. Когда будем принято у нас в стране решение, мы как федерация его полностью поддержим. Думаю, оно будет сбалансированным.
Если будет принято решение выступать в Азии, будем выступать, будет принято не выступать – не будем. Ждем.
Сейчас, как я понимаю, ведется работа со всеми федерациями. Рассчитываются разные варианты, чтобы решение было максимально правильным в этой ситуации», – сказала Привалова.
-Туз выиграл!
-Ваша ДАМА бита!
-Дама?! Как это я смог ОБДЕРНУТЬСЯ?