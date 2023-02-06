Ирина Привалова: «Если будет принято решение выступать в Азии, будем выступать, будет принято не выступать – не будем»

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) высказалась о возможном участии российских спортсменов в соревнованиях в Азии.

«Мне пока сложно об этом судить. Когда будем принято у нас в стране решение, мы как федерация его полностью поддержим. Думаю, оно будет сбалансированным.

Если будет принято решение выступать в Азии, будем выступать, будет принято не выступать – не будем. Ждем.

Сейчас, как я понимаю, ведется работа со всеми федерациями. Рассчитываются разные варианты, чтобы решение было максимально правильным в этой ситуации», – сказала Привалова.