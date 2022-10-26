ВФЛА утвердила календарь на 2023 год с учетом недопуска легкоатлетов на международные соревнования

Календарь соревнований Всероссийской федерации легкой атлетики на следующий сезон составлен с учетом того, что российские спортсмены не будут иметь возможности выступать на главных турнирах 2023 года

Об этом сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

«У нас было два варианта календаря. Но мы приняли решение утвердить этот календарь исходя из сегодняшних реалий.

Если ситуация изменится, а российских спортсменов допустят до международных стартов, то тогда мы будем действовать по плану Б», – сказала Привалова.

Зимний чемпионат России пройдет 3-5 марта, летний чемпионат России в Челябинске- 3-6 августа.