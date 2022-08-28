Привалова о Спартакиаде: «Довольна и результатами на этом турнире, и организацией, и погодой. Мы получили массу удовольствия»

Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) заявила, что довольна тем, как прошел легкоатлетический турнир Всероссийской Спартакиады.

Турнир проходил с 25 по 28 августа в Челябинске.

«Я очень довольна и результатами, которые были показаны на этом турнире, и его организацией, и погодой.

Хочется также отметить очень отзывчивых зрителей, к которым все спортсмены испытывают чувство благодарности. И диджей старался все четыре дня, и салют шикарный. Мы получили массу удовольствия.

Челябинск задал высокую планку, к этому уровню стоит стремиться организаторам и других турниров.

Хотя и в Москве в начале июня очень зрелищной получилась Неделя легкой атлетики, чемпионат России в Чебоксарах тоже удался. Теперь нужно планомерно повышать результаты.

Мы уже начали прорабатывать вопросы организации зимних и даже летних стартов следующего сезона.

Как я и говорила ранее, планируется, что в Челябинске пройдет следующий чемпионат России. Медали этого турнира будут изготовлены в Златоусте», – сказала Привалова.