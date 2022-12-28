Ежегодный обязательный взнос России во Всемирное антидопинговое агентство в 2023 году составит около 1,2 млн долларов

Теги допинг WADA РУСАДА ТАСС Вероника Логинова Легкая атлетика

Ежегодный обязательный взнос России во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2023 году составит около $1,2 млн, сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«Все платежи в WADA, которые осуществляет РУСАДА, проходят в установленные сроки. У нас были опасения, что возникнут сложности с переводом денежных средств, поэтому оплачивали малыми частями.

Что касается ежегодного взноса, то этот платеж производится не РУСАДА, а Минспортом РФ. Взнос за 2022 год был оплачен еще в январе.

Размер взноса на 2023 год составит около $1,2 млн. Насколько я знаю, решение об оплате будет приниматься в следующем году», – сказала Логинова. 

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ежегодный обязательный взнос - это Святое.

Не богохульствуйте тут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вованыч05
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не такие это и большие деньги.На содержание депутатов уходит такая сумма за 1.2 секунды.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Настя Розова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо в три раза побольше платить за залеты по допингу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доминик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мы же теперь не зависим от Запада. Путин так сказал. Неужели обманул? 😲😲😲
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Джефф Лебовски
На время бана уплату взносов надо приостановить. Странно, что эта простая мысль не приходит нашим руководителям 🤨
Ваши руководители несколько умнее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ volga_olga
Типичный западный разбой и грабеж.
Чушь. Взносы платят добровольно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ольга Боднарюк
Деньги гони, но соревноваться не дам.
Чушь. ВАДА не имеет к этому отношения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Сергеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ольга Боднарюк
Деньги гони, но соревноваться не дам.
если гонишь деньги, то допинг принимать можно?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Сфера
Простите 🙊🙊за какой 🍆 мы платим, это принудительные взносы))
Прочти мой коммент, писатель - там ответ на твой вопрос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sky Smoker
В смысле, какая связь? А что, у нас без участия в ВАДА на соревнования допускают? Думаю, нет.
И? ВАДА причина, что сейчас нет допуска к соревнованиям? Они свою работу не делают, за которую эти деньги и платят по линии ЮНЕСКО? (и не только за тестирование)?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Боднарюк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Деньги гони, но соревноваться не дам.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сфера
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Простите 🙊🙊за какой 🍆 мы платим, это принудительные взносы))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
О чём разговор? Без этих платежей шансов на восстановление не будет никаких и никогда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
volga_olga
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Типичный западный разбой и грабеж.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montmorency
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
меньше доллара на брата. пусть подавятся. что б им поперёк горла...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sky Smoker
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ярик01
Какая связь соревнований и ВАДА. Тестирование в пулах федераций осуществляется, методическое сопровождение осуществляется - да, плати. Не нравится - выходи из ВАДА, с соответствующими последствиями.
В смысле, какая связь? А что, у нас без участия в ВАДА на соревнования допускают? Думаю, нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sky Smoker
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Джефф Лебовски
На время бана уплату взносов надо приостановить. Странно, что эта простая мысль не приходит нашим руководителям 🤨
А это так не работает 🙄🤷 И выйти из пула тоже не можем. Процедура возврата геморройная очень.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джефф Лебовски
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На время бана уплату взносов надо приостановить.
Странно, что эта простая мысль не приходит нашим руководителям 🤨
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Копейки зато дрючат нас по поллной.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sky Smoker
Причем тут Валиева? Мы официально из пула тестирования не выходили, хоть нас и забанили. Очень по-западному: соревноваться с тобой не будем, но денежки давай плати
Какая связь соревнований и ВАДА.
Тестирование в пулах федераций осуществляется, методическое сопровождение осуществляется - да, плати.
Не нравится - выходи из ВАДА, с соответствующими последствиями.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Дроздов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sky Smoker
Причем тут Валиева? Мы официально из пула тестирования не выходили, хоть нас и забанили. Очень по-западному: соревноваться с тобой не будем, но денежки давай плати
Чего жаловаться, если мы до сих пор, после того как у нас украли 300 млрд. выплачиваем проценты "инвесторам" и в этом году сами выведем из страны ещё 240 млрд., то какие-то 1,5 млн. – это просто пустяк, зато господам-партнёрам будет на что безбедно жить. Так что всё нормально: мы им бабки – они нам дискву Валиевой и блокаду всего спорта.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sky Smoker
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ bhbif77
Это цена дисквалификации Валиевой??! Точнее её реабилитации!
Причем тут Валиева? Мы официально из пула тестирования не выходили, хоть нас и забанили. Очень по-западному: соревноваться с тобой не будем, но денежки давай плати
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bhbif77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это цена дисквалификации Валиевой??!
Точнее её реабилитации!
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зоя Кудряшова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А что платить, если спортсмены не выступают на международных соревнованиях, а на наших есть РУСАДА, которой тоже надо платить?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий