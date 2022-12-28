Ежегодный обязательный взнос России во Всемирное антидопинговое агентство в 2023 году составит около 1,2 млн долларов

Ежегодный обязательный взнос России во Всемирное антидопинговое агентство ( ) в 2023 году составит около $1,2 млн, сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) .

«Все платежи в WADA, которые осуществляет РУСАДА, проходят в установленные сроки. У нас были опасения, что возникнут сложности с переводом денежных средств, поэтому оплачивали малыми частями.

Что касается ежегодного взноса, то этот платеж производится не РУСАДА, а Минспортом РФ. Взнос за 2022 год был оплачен еще в январе.

Размер взноса на 2023 год составит около $1,2 млн. Насколько я знаю, решение об оплате будет приниматься в следующем году», – сказала Логинова.