Россия должна выплатить WADA в 2023 году обязательный ежегодный взнос в размере более 1,2 млн долларов
Россия должна выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в 2023 году обязательный ежегодный взнос в размере $1 267 023, сообщили в пресс-службе WADA.
«Ежегодный взнос России в WADA в 2023 году составит $1 267 023», – заявили в агентстве.
Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила что ежегодный взнос в WADA от России выплачивает Министерство спорта РФ.
Размер взноса России в 2022 году составлял $1 177 557, в 2021 году – $1 091 877.
Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2022 году должны были поступить от США ($3 166 477) и Канады ($1 583 238).
Можно расторгнуть межправительственные обязательства в части Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом и не платить.
На этом существование международного российского спорта и РУСАДА будет прекращено, даже для юниорских соревнований в Белоруссии и Китае.
За тестирование на них платят организаторы и федерации.
Как помню, это в январе делается.
Интересно, почему Канада не по численности спортсменов платит, как остальные (там критерии еще "богатство страны" и т.д., но вряд ли главный фактор)