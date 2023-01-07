Россия должна выплатить WADA в 2023 году обязательный ежегодный взнос в размере более 1,2 млн долларов

Россия должна выплатить Всемирному антидопинговому агентству ( ) в 2023 году обязательный ежегодный взнос в размере $1 267 023, сообщили в пресс-службе WADA.

«Ежегодный взнос России в WADA в 2023 году составит $1 267 023», – заявили в агентстве.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) Вероника Логинова сообщила что ежегодный взнос в WADA от России выплачивает Министерство спорта РФ.

Размер взноса России в 2022 году составлял $1 177 557, в 2021 году – $1 091 877.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2022 году должны были поступить от США ($3 166 477) и Канады ($1 583 238).