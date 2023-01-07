Россия должна выплатить WADA в 2023 году обязательный ежегодный взнос в размере более 1,2 млн долларов

Теги допинг WADA РУСАДА ТАСС деньги Легкая атлетика

Россия должна выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в 2023 году обязательный ежегодный взнос в размере $1 267 023, сообщили в пресс-службе WADA.

«Ежегодный взнос России в WADA в 2023 году составит $1 267 023», – заявили в агентстве.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила что ежегодный взнос в WADA от России выплачивает Министерство спорта РФ.

Размер взноса России в 2022 году составлял $1 177 557, в 2021 году – $1 091 877.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2022 году должны были поступить от США ($3 166 477) и Канады ($1 583 238).

17 комментариев

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Любовь Гончарова
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Чет не слышно патриотов - да мы сами , да мы свое , да пошли они ....
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Ivan Petrov
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Ответ Вася Петров
Да наши спортивные про-ки за всё заплатят. Не свои же деньги. Хотя за что платить? На соревнованиях нас нет, пробы не берут, расходов у WADA нет. Может их просто послать?
Можете послать: только в этом случае, когда Россия захочет вернуться, 75% стран-членов WADA должны быть за возвращение России. Сейчас Россия набирает 4 голоса из 200. Это больше или меньше 75%?
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encaro_one
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Ответ irina1980
А на черта нам тестирование,для каких целей оно,если даже его связи со спортом нет? Или деньги все равно за что получать,они не пахнут?
Платят не за тестирование, а существование самой организации и членство в ней.
Можно расторгнуть межправительственные обязательства в части Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом и не платить.
На этом существование международного российского спорта и РУСАДА будет прекращено, даже для юниорских соревнований в Белоруссии и Китае.
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evgeniy
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Утром стулья, вечером деньги!
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irina1980
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Ответ encaro_one
Какая связь платежа в адрес WADA с соревнованиями? За тестирование на них платят организаторы и федерации.
А на черта нам тестирование,для каких целей оно,если даже его связи со спортом нет? Или деньги все равно за что получать,они не пахнут?
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Будь Мужиком
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Наш спорт в заложниках. Поздравляю)))
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Rygeek
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Ответ irina1980
За что так успела задолжать Россия,если наших отстранили от всемирных соревнований?Или наших не надо,а деньги-то они возьмут?
Ну дык, Россия, когда ее из ПАСЕ попросили, так же продолжала платить взносы. Что вы хотите от наших продажных чинуш?)
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принцесса Севера
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Это за что взнос то??? Деньги не пахнут? Спортсмены России, флаг и гимн России не нужны, а деньги требуют? Что на это скажет Дюамель?
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Вася Петров
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Да наши спортивные про-ки за всё заплатят. Не свои же деньги. Хотя за что платить? На соревнованиях нас нет, пробы не берут, расходов у WADA нет. Может их просто послать?
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DD102DD
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Россия открыта для выплаты взносов - всё будет в лучшем виде.
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encaro_one
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Ответ irina1980
За что так успела задолжать Россия,если наших отстранили от всемирных соревнований?Или наших не надо,а деньги-то они возьмут?
Какая связь платежа в адрес WADA с соревнованиями?
За тестирование на них платят организаторы и федерации.
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F242
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Вы уж Вада определитесь, если должны, то и вы должны русских на соревнования пустить, а иначе бред какой-то.
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Iuasamotu
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Ответ encaro_one
Должна, значит выплатит. Как помню, это в январе делается. Интересно, почему Канада не по численности спортсменов платит, как остальные (там критерии еще "богатство страны" и т.д., но вряд ли главный фактор)
Вероятно, это как-то связано с тем, что штаб квартира WADA размещается в Канаде) То есть люди в ответе за тех кого приручили)
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Iuasamotu
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Россия за всё заплатит, не волнуйтесь
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irina1980
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За что так успела задолжать Россия,если наших отстранили от всемирных соревнований?Или наших не надо,а деньги-то они возьмут?
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Vicing Charlsson
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Вот это да - учитывая сегодняшний курс.
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encaro_one
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Должна, значит выплатит.
Как помню, это в январе делается.
Интересно, почему Канада не по численности спортсменов платит, как остальные (там критерии еще "богатство страны" и т.д., но вряд ли главный фактор)
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