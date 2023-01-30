Тина Канделаки: «Предлагаю ОКР заявить нейтральную символику как обозначение России и наслаждаться, как МОК будет выкручиваться»
Тина Канделаки прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям.
Ранее МОК сообщил, что спортсмены будут проходить индивидуальную проверку, чтобы получить нейтральный статус.
«Что я хочу сказать про очередные гениальные условия допуска наших спортсменов на международные соревнования?
Первое: МОК не хочет терять наши взносы. Второе: еще больше МОК не хочет терять лицо и, что важно, конкуренцию, которая проседает. А если проседает конкуренция – проседает интерес и слабеют финансовые потоки. И находясь между Сциллой и Харибдой, МОК формирует такие заявления.
Спортсмены с русским происхождением в Прибалтике уже в полной мере прочувствовали объединяющую силу спорта, когда федерации предложили чемпионам самостоятельно оплачивать соревнования. Теперь же на международном уровне спортсменам решили устроить сеанс колоноскопического покаяния: не поддерживал СВО? А посты не лайкал? А сториз поддерживающих не смотрел? Не дай Бог, бабушка вечерами вяжет под передачи Соловьева!
И про нейтральный флаг. Предлагаю РОКу (ROC, обозначение Олимпийского комитета России на английском языке – Sports.ru) официально заявить нейтральную символику как обозначение России, помимо конституционных символов и традиционных сочетаний цветов, и наслаждаться зрелищем, как теперь МОК будет выкручиваться», – написала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа».
«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
И в этой ситуации- публичное отречение от страны, которое сейчас предложил МОК, и окажется предложенным компромиссом.
Единственная возможность поехать на олимпиаду для нас- это успеть закончить сво до её начала и поехать туда под российским флагом на законных основаниях. Других вариантов нет.
Если спортсменам надоело сидеть в России и хочется заграницу, пусть получают визы и едут как туристы. Выезд не запрещён.
Поэтому любые нейтральные символы для обозначения национальной команды страны- это предательство. Российская сборная должна выступать только под российским флагом.
Если кто то из спортсменов хочет стать предателем ради возможности пошляться по европейским магазинам за госсчёт, им следует напомнить, что выезд из страны не запрещён. Любой желающий может получить шенген и отправиться в Париж- за свой счёт и по своим личным делам.
А лепить из национальной сборной страны сборище предателей не надо. Или под российским флагом или никак.
Радостно улыбнись, поклонись в пояс, скажи наше русское спасибо! угости караваем, хлебом солью... глядишь и люди потеплеют, поверят, что мы хотим измениться, стать лучше...
Но куда там! агрессия, войны, ссоры...