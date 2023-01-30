Тина Канделаки: «Предлагаю ОКР заявить нейтральную символику как обозначение России и наслаждаться, как МОК будет выкручиваться»

Тина Канделаки прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям.

Ранее МОК сообщил, что спортсмены будут проходить индивидуальную проверку, чтобы получить нейтральный статус.

«Что я хочу сказать про очередные гениальные условия допуска наших спортсменов на международные соревнования?

Первое: МОК не хочет терять наши взносы. Второе: еще больше МОК не хочет терять лицо и, что важно, конкуренцию, которая проседает. А если проседает конкуренция – проседает интерес и слабеют финансовые потоки. И находясь между Сциллой и Харибдой, МОК формирует такие заявления.

Спортсмены с русским происхождением в Прибалтике уже в полной мере прочувствовали объединяющую силу спорта, когда федерации предложили чемпионам самостоятельно оплачивать соревнования. Теперь же на международном уровне спортсменам решили устроить сеанс колоноскопического покаяния: не поддерживал СВО? А посты не лайкал? А сториз поддерживающих не смотрел? Не дай Бог, бабушка вечерами вяжет под передачи Соловьева!

И про нейтральный флаг. Предлагаю РОКу (ROC, обозначение Олимпийского комитета России на английском языке – Sports.ru) официально заявить нейтральную символику как обозначение России, помимо конституционных символов и традиционных сочетаний цветов, и наслаждаться зрелищем, как теперь МОК будет выкручиваться», – написала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа».

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие