Тина Канделаки: «Предлагаю ОКР заявить нейтральную символику как обозначение России и наслаждаться, как МОК будет выкручиваться»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Тина Канделаки Владимир Соловьев Легкая атлетика

Тина Канделаки прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям.

Ранее МОК сообщил, что спортсмены будут проходить индивидуальную проверку, чтобы получить нейтральный статус. 

«Что я хочу сказать про очередные гениальные условия допуска наших спортсменов на международные соревнования?

Первое: МОК не хочет терять наши взносы. Второе: еще больше МОК не хочет терять лицо и, что важно, конкуренцию, которая проседает. А если проседает конкуренция – проседает интерес и слабеют финансовые потоки. И находясь между Сциллой и Харибдой, МОК формирует такие заявления.

Спортсмены с русским происхождением в Прибалтике уже в полной мере прочувствовали объединяющую силу спорта, когда федерации предложили чемпионам самостоятельно оплачивать соревнования. Теперь же на международном уровне спортсменам решили устроить сеанс колоноскопического покаяния: не поддерживал СВО? А посты не лайкал? А сториз поддерживающих не смотрел? Не дай Бог, бабушка вечерами вяжет под передачи Соловьева!

И про нейтральный флаг. Предлагаю РОКу (ROC, обозначение Олимпийского комитета России на английском языке – Sports.ru) официально заявить нейтральную символику как обозначение России, помимо конституционных символов и традиционных сочетаний цветов, и наслаждаться зрелищем, как теперь МОК будет выкручиваться», – написала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа».

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

92 комментария

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Голос Губерниева
Ответ Аскар Басыров
Кажется, она не понимает. Выкручиваться нужно нам, а не МОК
Да всё она (и все другие, регулярно что-то вякающие) прекрасно понимает. Просто, если не вякать, то могут заподозрить в нелояльности со всеми вытекающими. Там давно уже на каждого есть не одна папка с соответствующими документами. Поэтому они, как по графику, выдают один бред за другим. Потому что лучше казаться глупым для всех, чем лишиться всего.
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centavr1
во-первых хорошего человека тиной не назовут. во-вторых- выкручиваться это профессиональное занятие российской грузинки, вся жизнь которой на горячей сковороде. матч страна ей в помощь.
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Игорь Замаруев
Ответ шампион
У Вяльбе нет трансляций и обогрева туалетов на сопевнованиях. У Канделаки на матче вместо спорта ванДам и Сигал. У Тербшковка Химки предпоследние в рпл. Зато на спорц как не зайдешь, они советуют всем что и как делать. Разве что Зарема всегда по делу говорит, но местные боты ее не любят.
"По делу говорит" – когда уси₽ается, называя Зенит последними словами?) Для секты Зарема – умничка и молодец, а для адекватов нет)
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Любитель_ФК
Что она несет , какой-то бред. Ты скажи свою четкую позицию и тогда можно обсуждать. И этот человек - заместитель Газпром - Медиа.
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Irina Kistler
Ответ viktorpavlov70
Россия согласилась из-за допингого дела (тоже во многом притянутого за уши). По моему субъективному убеждению это было роковой ошибкой. Я об этом ранее писал неоднократно, что нам этими подачками будут постоянно махать перед носом и каждый раз придумывать поводы для всё новых и новых ограничений. Сейчас мы пожинаем те плоды. Теперь МОК открыто заявляют, что эта практика им понравилась и предлагают перенести дискриминацию с допинговой темой на военную. Дальше разрешат участие только тем, кто докажет свою лояльность, например к ЛГБТ. И так далее, и тому подобное до бесконечности.
увы, да
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dpv
Предлагаю Тине залезть обратно под руль и больше не вылазить. Но думаю я не первый
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hov13
Ответ BeastI666I
вот же хабалка армянская ))))))))))) опять насолить, навредить, поднасрать, объегорить, нахамить, плюнуть в спину, фига в кармане. Радостно улыбнись, поклонись в пояс, скажи наше русское спасибо! угости караваем, хлебом солью... глядишь и люди потеплеют, поверят, что мы хотим измениться, стать лучше... Но куда там! агрессия, войны, ссоры...
У тебя к армянам что-то личное?
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Регион-36
Если на то пошло, предлагаю вообще написать СВО на майках и кто хочет, тот пусть участвует. Слабо ?
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viktorpavlov70
Ответ pyatachyok
США зато провели бесконечно меньше захватнических войн. Напомню, что ни захват Крыма без войны, ни война в Сирии без захвата не послужили основанием для каких-либо санкций со стороны МОК.
Ну да, допинговое дело было раздуто именно вследствие захвата Крыма и победы в той же Сирии. А сейчас уже критерием допуска делают лояльность или нелояльность режиму. Это чисто политический критерий. Тут уж либо надо штаны одеть, либо крестик снять. Либо вообще не допускайте до наступления мира, либо допускайте на полных основаниях. Ну и для сравнения, то же Косово допущено до всех соревнований и на Олимпиадах выступает под своим флагом. а те же ДНР и ЛНР вообще ни в какие организации не допускаются. Хотя да, это же наверное другое.
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Elizaveta Queen
сдайте уже эту дуру Грузии..
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papadok
А что в данном случае подразумевается под «нейтральной символикой», кто-нибудь может объяснить? Белый флаг с кольцами? Так он общий, с таким же успехом можно заявить права на туманность Андромеды, например.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Redmurza
Предлагаю установить в машине 2 руля и посмотреть, как Тина будет выкручиваться
Судя по ее высказываниям там в простой классике ей об бардачок весь мозг обдолбили
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Вячеслав Суворов
Пускай Тина успокоится. После фильтрации из топовых спортсменов немногие поедут.
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Варлампий Варлампий
Можно наслаждаться, как пригорает у Гивиевны
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Data Architector
Пошёл стабильный девиз из всех динамиков "МОК не хочет терять лицо"...
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maripous
И МОК никак не будет выкручиваться. Он уже обозначил своё требование к российским спортсменам -отказаться от своей страны. Чем ближе олимпиада, тем больше будут усиливаться требования украины, европейских политиков и организаций, а там может и штаты подтянуться- не допускать россиян ни под каким статусом.
И в этой ситуации- публичное отречение от страны, которое сейчас предложил МОК, и окажется предложенным компромиссом.
Единственная возможность поехать на олимпиаду для нас- это успеть закончить сво до её начала и поехать туда под российским флагом на законных основаниях. Других вариантов нет.
Если спортсменам надоело сидеть в России и хочется заграницу, пусть получают визы и едут как туристы. Выезд не запрещён.
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Kranmeister
Тина... наслаждаться...ммм...
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pyatachyok
Ответ viktorpavlov70
Выступление под белым флагом это прецедент. США за последние десятилетия провели войн в разы больше, чем Россия. И что-то не припоминается, чтобы за это их отстраняли от соревнований или заставляли выступать под флагом МОК. Россию же пытаются заставить это сделать. В этой ситуации официальный флаг МОК автоматически превращается в белую тряпку.
США зато провели бесконечно меньше захватнических войн. Напомню, что ни захват Крыма без войны, ни война в Сирии без захвата не послужили основанием для каких-либо санкций со стороны МОК.
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BeastI666I
Ответ Даня Чебыкин
тина, а может низко не летать? и взять тот самый имперский? который черно-желто-белый?
или геогиевскую ленточку... которая власовская ... и все!
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maripous
У России нет никакой нейтральной символики. У России есть свои госсимволы- национальный флаг и герб. ЗА которые( том числе) сейчас российская армия воюет на фронте.
Поэтому любые нейтральные символы для обозначения национальной команды страны- это предательство. Российская сборная должна выступать только под российским флагом.
Если кто то из спортсменов хочет стать предателем ради возможности пошляться по европейским магазинам за госсчёт, им следует напомнить, что выезд из страны не запрещён. Любой желающий может получить шенген и отправиться в Париж- за свой счёт и по своим личным делам.
А лепить из национальной сборной страны сборище предателей не надо. Или под российским флагом или никак.
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BeastI666I
вот же хабалка армянская ))))))))))) опять насолить, навредить, поднасрать, объегорить, нахамить, плюнуть в спину, фига в кармане.
Радостно улыбнись, поклонись в пояс, скажи наше русское спасибо! угости караваем, хлебом солью... глядишь и люди потеплеют, поверят, что мы хотим измениться, стать лучше...
Но куда там! агрессия, войны, ссоры...
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Sebastian Debussy
Ответ Redmurza
Предлагаю установить в машине 2 руля и посмотреть, как Тина будет выкручиваться
Она виртуозно будет успевать под обоими🤣🤣🤣
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Аккайын Жасов
Подрулька: обыграла и уничтожила
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Альтависта
Ответ шампион
У Вяльбе нет трансляций и обогрева туалетов на сопевнованиях. У Канделаки на матче вместо спорта ванДам и Сигал. У Тербшковка Химки предпоследние в рпл. Зато на спорц как не зайдешь, они советуют всем что и как делать. Разве что Зарема всегда по делу говорит, но местные боты ее не любят.
Зарема вообще базированная тётя. Иногда, конечно, может ляпнуть ерунду, но на фоне Тихоновых, Терюшковых и прочих Кавазашвилей она просто образец здравомыслия.
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Verhovn
Ответ Валерий Петров
Можно добавить что под этим нейтральным флагом МОК в свое время на ОИ выступали спортсмены из разных стран, которые по каким-то причинам, политическим или религиозным, не хотели выступать под флагом своей страны.
Валерий, не то что бы не хотели, а не было выбора. Это всё таки разные понятия.
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