Глава Федерации фехтования России Ильгр Мамедов: «Поучаствуем в Азиатских играх под российским флагом, под нейтральным мы не поедем»
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал возможное предложение МОК вернуть российских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.
«Мы ждем официальных документов. На протяжении нескольких месяцев слышим эту риторику, но нужен какой-то документ. Пока это просто информация в интернете. Сегодня у него такое мнение, завтра может быть другим», – сказал Мамедов.
Также Мамедов отреагировал на предложение Олимпийского совета Азии пригласить сборную России на Азиатские игры.
«Мы благодарны Олимпийскому совету Азии за приглашение. Но, по большому счету, что это дает? Соревновательная практика? Нам надо на Олимпийские игры попадать. У нас каждый месяц соревнования. Мы выражаем благодарность. Но отбор на Олимпийские игры у нас начинается в апреле, а Азиатские игры проходят в сентябре.
Мы с удовольствуем поучаствуем в Азиатских играх под российский флагом, в составе нашей делегации. Под нейтральным флагом мы не поедем», – отметил Мамедов.
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ОСА же прямым текстом заявили,что будут рады принять российских и беларуских спортсменов,но только выполнивших строгие условия МОК.
The OCA remains on standby as the IOC continues to explore with International Federations the pathway for the return of Russian and Belarusian athletes’ participation in competition under strict conditions.