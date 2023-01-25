Депутат Свищев: «МОК заявляет о недопустимости дискриминации по национальному признаку, но лишает российских атлетов флага и гимна»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«С одной стороны, можно воспринимать положительно движение МОК в сторону допуска спортсменов.

Это решение давно назрело, хотя наш спорт и получил определенный ущерб из-за политизированных рекомендаций, которые ранее дал Международный олимпийский комитет.

Но при этом они предлагают проверять каждого спортсмена, лишают его национальной идентичности.

С одной стороны, МОК заявляет о недопустимости дискриминации по национальному признаку, но предлагает проверять каждого спортсмена, лишает российских атлетов флага и гимна», – сказал Свищев.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие