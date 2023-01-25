Депутат Свищев: «МОК заявляет о недопустимости дискриминации по национальному признаку, но лишает российских атлетов флага и гимна»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Свищев ТАСС Легкая атлетика

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

«С одной стороны, можно воспринимать положительно движение МОК в сторону допуска спортсменов.

Это решение давно назрело, хотя наш спорт и получил определенный ущерб из-за политизированных рекомендаций, которые ранее дал Международный олимпийский комитет.

Но при этом они предлагают проверять каждого спортсмена, лишают его национальной идентичности.

С одной стороны, МОК заявляет о недопустимости дискриминации по национальному признаку, но предлагает проверять каждого спортсмена, лишает российских атлетов флага и гимна», – сказал Свищев. 

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

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12 комментариев

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Ivan Balashov
Ответ maripous
МОК- это всего лишь ещё один инструмент давления на Россию и её граждан. Они заявляют не политические требования как таковые, а дают зелёную улицу для предателей. А стало возможно это потому, что мы сами прогнулись под их требования выступать без госсимволов. Но только сейчас ситуация уже другая. никаких нейтральных статусов. Или под своим флагом и гимном или никак. Кто согласится на нейтралитет- тот предатель. Без вариантов.
Предатель кого?
+3
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+3
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sav187
Свищев настолько глуп, что даже не понимает, что требования мок не имеют никакого отношения к национальности. Они имеют отношение к человечности. Никто не хочет соревноваться с фашистами-агрессорами. Вот в чем пооблема, Свищев.
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GambitEvansa
Так ведь нет никакого противоречия. Дискриминация по национальному признаку - это когда тебе нельзя выступать только потому что ты русский. Даже если гражданство у тебя другое. Здесь речь только про флаг идёт. Про флаг под которым, на секундочку, больше сотни наций проживает. Так, может, проблема во флаге?
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Любовь Гончарова
Ответ HoratioH
Украинские семьи лишаются детей, мужей и отцов? Гойда! Российские спортсмены лишаются флага и гимна? Это недопустимо! 🤡🤡🤡🤡
Так это другое !
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maripous
МОК- это всего лишь ещё один инструмент давления на Россию и её граждан.
Они заявляют не политические требования как таковые, а дают зелёную улицу для предателей.
А стало возможно это потому, что мы сами прогнулись под их требования выступать без госсимволов.
Но только сейчас ситуация уже другая. никаких нейтральных статусов. Или под своим флагом и гимном или никак. Кто согласится на нейтралитет- тот предатель. Без вариантов.
+4
-8
-4
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Пользователь заблокирован
Ответ lezhik
А почему страна, на которую нападают, должна выполнять требования захватчиков?
Комментарий скрыт
+6
-15
-9
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lezhik
Ответ Владислав Новиков
чтобы украинские семьи перестали всего этого лишаться нужно лишь одно: украина должна выполнить все требования России, иначе это будет продолжаться
А почему страна, на которую нападают, должна выполнять требования захватчиков?
+21
-7
+14
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lezhik
А что, кто то по национальному признаку блокирует? Ну приведите пример. По политическому да, без вопросов, ну называйте вещи своими именами.
+3
-4
-1
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Пользователь заблокирован
Ответ HoratioH
Украинские семьи лишаются детей, мужей и отцов? Гойда! Российские спортсмены лишаются флага и гимна? Это недопустимо! 🤡🤡🤡🤡
чтобы украинские семьи перестали всего этого лишаться нужно лишь одно: украина должна выполнить все требования России, иначе это будет продолжаться
+11
-17
-6
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Ivan Balashov
А в чём проблема выступать без гимна и флага? Их отсутствие сделает потенциальные медали менее значимыми?
+10
-4
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PerfectSvendsen
МОК предоставил выбор: хочешь выступать, выступай без флага. Жалко флаг - сиди дома, топи за Путина и СВО
+13
-9
+4
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HoratioH
Украинские семьи лишаются детей, мужей и отцов? Гойда!
Российские спортсмены лишаются флага и гимна? Это недопустимо!
🤡🤡🤡🤡
+25
-13
+12
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