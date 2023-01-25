Депутат Свищев: «МОК заявляет о недопустимости дискриминации по национальному признаку, но лишает российских атлетов флага и гимна»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
«С одной стороны, можно воспринимать положительно движение МОК в сторону допуска спортсменов.
Это решение давно назрело, хотя наш спорт и получил определенный ущерб из-за политизированных рекомендаций, которые ранее дал Международный олимпийский комитет.
Но при этом они предлагают проверять каждого спортсмена, лишают его национальной идентичности.
С одной стороны, МОК заявляет о недопустимости дискриминации по национальному признаку, но предлагает проверять каждого спортсмена, лишает российских атлетов флага и гимна», – сказал Свищев.
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
Они заявляют не политические требования как таковые, а дают зелёную улицу для предателей.
А стало возможно это потому, что мы сами прогнулись под их требования выступать без госсимволов.
Но только сейчас ситуация уже другая. никаких нейтральных статусов. Или под своим флагом и гимном или никак. Кто согласится на нейтралитет- тот предатель. Без вариантов.
Российские спортсмены лишаются флага и гимна? Это недопустимо!
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