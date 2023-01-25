Борзаковский о проблемах с производством инвентаря: «С шестами тяжело – их делают только в США»

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) рассказал о проблемах с производством шестов и шиповок для российских легкоатлетов.

«Детско-юношеский спорт в меньшей степени коснулся проблематики, того, что производится в стране, хватает, чтобы дети занимались и активно приходили в наш вид спорта.

Любители часто используют, если брать московский марафон, то кроссовки – Adidas и так далее. Не можем заменить на отечественного производителя, то же самое касается спецобуви – шиповки, но это массово, тоже нужно. Если брать профессионалов, то тоже спецобувь нужна. Если одежду можно заменить, то спецобувь пока заменить невозможно.

Если брать инвентарь, это со временем изменить можно, но должно быть лицензировано, чтобы люди потом получали разряды. Сейчас активно занимается инвентарем Самара, он почти идентичен инвентарю высокого уровня, если будет лицензировано, то это большая помощь.

У нас есть железо (для инвентаря), но нужна лицензия, чтобы получать разряды, с шестами вообще тяжело, они производятся только в США», – сказал Борзаковский.