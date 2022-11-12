Юрий Борзаковский: «Надеюсь, мы вернемся в большую олимпийскую семью. Нужно быть готовым в любой момент выйти на международную арену»

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

– Как может повлиять изоляция на весь наш спорт?

– Легкоатлеты уже живут в этих реалиях. Спортсменам других видов спорта такие условия пока тяжело принимать. В любом случае нужно продолжать тренироваться, соревноваться, пока внутри страны.

Если есть возможность, то и за рубежом. При этом нужно быть максимально готовым в любой момент выйти на международную арену и показать себя.

– Давайте представим, что наших спортсменов начинают допускать до международных стартов. Вернется ли российская легкая атлетика вместе со всеми другими видами спорта или продолжится так, как это было в последние годы?

– Это все будет зависеть от того, восстановят ли членство нашей федерации или нет. Очень надеюсь, что мы вернемся в нашу большую олимпийскую семью, – сказал Борзаковский.