Юрий Борзаковский: «Надеюсь, мы вернемся в большую олимпийскую семью. Нужно быть готовым в любой момент выйти на международную арену»

Теги сборная России сборная России жен Юрий Борзаковский ВФЛА Легкая атлетика

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

– Как может повлиять изоляция на весь наш спорт?

– Легкоатлеты уже живут в этих реалиях. Спортсменам других видов спорта такие условия пока тяжело принимать. В любом случае нужно продолжать тренироваться, соревноваться, пока внутри страны.

Если есть возможность, то и за рубежом. При этом нужно быть максимально готовым в любой момент выйти на международную арену и показать себя.

– Давайте представим, что наших спортсменов начинают допускать до международных стартов. Вернется ли российская легкая атлетика вместе со всеми другими видами спорта или продолжится так, как это было в последние годы?

– Это все будет зависеть от того, восстановят ли членство нашей федерации или нет. Очень надеюсь, что мы вернемся в нашу большую олимпийскую семью, – сказал Борзаковский.

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