Гендиректор РУСАДА: «Количество нарушений антидопинговых правил в отечественной легкой атлетике за последние годы снижается, что не может не радовать»

Теги допинг сборная России сборная России жен ВФЛА РУСАДА ТАСС Вероника Логинова Легкая атлетика

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что легкая атлетика является самым проверяемым на допинг видом спорта в России.

«У нас примерно 20 процентов от всего числа взятых проб – это легкая атлетика.

Когда шла подготовка к аудиту Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), возник вопрос по количеству нарушений антидопинговых правил в отечественной легкой атлетике за последние годы. Оно снижается, что не может нас не радовать.

И я могу со всей ответственностью заявить, что тестирование проходит безупречно. Это касается как планирования, так и процесса отбора допинг-проб.

У нас очень жесткие правила, все происходит в соответствии со стандартами Всемирного антидопингового агентства», – сказала Логинова. 

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