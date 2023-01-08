Гендиректор РУСАДА: «Количество нарушений антидопинговых правил в отечественной легкой атлетике за последние годы снижается, что не может не радовать»

Гендиректор Российского антидопингового агентства ( ) сообщила, что легкая атлетика является самым проверяемым на допинг видом спорта в России.

«У нас примерно 20 процентов от всего числа взятых проб – это легкая атлетика.

Когда шла подготовка к аудиту Всероссийской федерации легкой атлетики ( ), возник вопрос по количеству нарушений антидопинговых правил в отечественной легкой атлетике за последние годы. Оно снижается, что не может нас не радовать.

И я могу со всей ответственностью заявить, что тестирование проходит безупречно. Это касается как планирования, так и процесса отбора допинг-проб.

У нас очень жесткие правила, все происходит в соответствии со стандартами Всемирного антидопингового агентства», – сказала Логинова.