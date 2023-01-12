Бегун Искандер Ядгаров: «В ВФЛА много старперов, которых нужно обновить молодой командой. Но кто туда пойдет?»

Теги Бег сборная России ВФЛА World Athletics (IAAF) Искандер Ядгаров Легкая атлетика

Российский бегун Искандер Ядгаров рассказал о спортивных планах после переезда в Португалию, а также поделился мнением о Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Можешь ли ты теперь принимать участие в забегах в Португалии?

– В России я написал заявление о завершении карьеры, поэтому, думаю, могу бегать как любитель. Писал в Международную федерацию легкой атлетики (World Athletics), чтобы уточнить этот момент, но они ничего не отвечают. Ну и идите лесом. Бесят! ВФЛА уже больше уважаю, чем их. 

Думаю, как любитель выступать я могу. Что они сделают? Нигде ничего не написано, нет четкого регламента, сами – тупо нигде не отвечают. 

Почему у нас на стадионах трибуны пустые, а на любительские пробеги не хватает слотов?

– Это параллельные истории. Они могут друг друга дополнять, но не обязаны пересекаться. Профессиональный бег у нас развивается ужасно.

Почему?

– Жутко работает селекция. У нас много талантов в школах и универах, но они либо быстро выгорают, либо не находят себя. 

Беда с медийкой. Много старперов в ВФЛА, которых нужно обновить молодой современной командой. Нужен просто грамотный менеджмент в большой структуре.

Даже в нынешней ситуации можно развиваться. В ВФЛА просто люди не те – нужна команда амбициозных специалистов. Но кто пойдет работать в федерацию легкой атлетики? Способные выберут другие сферы – те, где можно больше заработать. Возможно, приход денег в легкую атлетику что-то бы изменил.

Ты сказал: World Athletics хуже ВФЛА.

– Для меня они одного уровня. Огромные бесчеловечные бюрократические махины, преследующие свои интересы. И сейчас есть ощущение, что ВФЛА даже больше думает о спортсменах. Но теплых чувств не питаю ни к тем, ни к другим, – сказал Ядгаров.

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5 комментариев

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haymaker
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Ответ 9f99s5s6fr
Бег среди любителей в России весьма популярен и это нужно учиться монетизировать. Проводить забеги, набирать спонсоров и сборы с участников. И тратить потом на спорт.
Монетизировать особенно нечего тут. Массовость бега в России очень скромная. В Москве и области ладно ещё, а в регионах безнадёжное дело.
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krash_artem
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Ответ 9f99s5s6fr
Бег среди любителей в России весьма популярен и это нужно учиться монетизировать. Проводить забеги, набирать спонсоров и сборы с участников. И тратить потом на спорт.
Так он и монетизируется среди участников. Я и сам пару забегов бегал. Но профессиональный бег ни мне, ни кому из знакомых участников забегов даже близко не интересен.
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9f99s5s6fr
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Бег среди любителей в России весьма популярен и это нужно учиться монетизировать. Проводить забеги, набирать спонсоров и сборы с участников. И тратить потом на спорт.
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Alexander Poljakov
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Ответ Адекватник
очередной школьник, который знает лучше всех как управлять федерацией? ну, ясно, чо...
А вот 70 летние деды, которые даже интернетом пользоваться не умеют, конечно, приведут в светлое будущее
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Адекватник
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очередной школьник, который знает лучше всех как управлять федерацией? ну, ясно, чо...
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