Бегун Искандер Ядгаров: «В ВФЛА много старперов, которых нужно обновить молодой командой. Но кто туда пойдет?»

Российский бегун рассказал о спортивных планах после переезда в Португалию, а также поделился мнением о Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

– Можешь ли ты теперь принимать участие в забегах в Португалии?

– В России я написал заявление о завершении карьеры, поэтому, думаю, могу бегать как любитель. Писал в Международную федерацию легкой атлетики (World Athletics), чтобы уточнить этот момент, но они ничего не отвечают. Ну и идите лесом. Бесят! ВФЛА уже больше уважаю, чем их.

Думаю, как любитель выступать я могу. Что они сделают? Нигде ничего не написано, нет четкого регламента, сами – тупо нигде не отвечают.

– Почему у нас на стадионах трибуны пустые, а на любительские пробеги не хватает слотов?

– Это параллельные истории. Они могут друг друга дополнять, но не обязаны пересекаться. Профессиональный бег у нас развивается ужасно.

– Почему?

– Жутко работает селекция. У нас много талантов в школах и универах, но они либо быстро выгорают, либо не находят себя.

Беда с медийкой. Много старперов в ВФЛА, которых нужно обновить молодой современной командой. Нужен просто грамотный менеджмент в большой структуре.

Даже в нынешней ситуации можно развиваться. В ВФЛА просто люди не те – нужна команда амбициозных специалистов. Но кто пойдет работать в федерацию легкой атлетики? Способные выберут другие сферы – те, где можно больше заработать. Возможно, приход денег в легкую атлетику что-то бы изменил.

– Ты сказал: хуже ВФЛА.

– Для меня они одного уровня. Огромные бесчеловечные бюрократические махины, преследующие свои интересы. И сейчас есть ощущение, что ВФЛА даже больше думает о спортсменах. Но теплых чувств не питаю ни к тем, ни к другим, – сказал Ядгаров.

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