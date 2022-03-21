Сергей Шубенков: «На последнем совете World Athletics предложения восстановить ВФЛА вообще не прозвучало. У любого наказания есть свой срок, а у нас – нет»

Чемпион мира-2015 в беге на 110 м с барьерами поделился мнением о письме российских легкоатлетов в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В нем спортсмены попросили ВФЛА повлиять на ситуацию с отстранением россиян от международных стартов.

– Сергей, что думаете про письмо легкоатлетов во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) с предложением подать в Спортивный арбитражный суд на ? Кстати, в прессе успел проскользнуть список подписавшихся, и вас среди них нет.

– Да, моей фамилии в письме нет, потому что меня лично об этом не спрашивали, а сам запрыгнуть я никуда не успел, скажем так. Вопрос «доколе это будет происходить» – конкретный и хороший. Потому что мы же за процесс восстановления платим деньги – и за расследования, и за работу международных экспертов. А прав никаких мы не имеем. Хозяин разрешит – соревнуемся. Не разрешит – не соревнуемся. Какие-то гарантии нам все равно нужны.

– Хорошие слова звучат от World Athletics, что прогресс есть.

– Да, но на последнем совете World Athletics предложения восстановить ВФЛА в полноценном статусе вообще не прозвучало. Как такое может быть – федерация отстранена бессрочно, и никто не понимает, что еще надо сделать, чтобы наказание сочли исчерпывающим? У любого наказания есть свой срок, а у нас – нет.

– Но письмо же написано после последних событий – когда российских легкоатлетов отстранили от соревнований в любом статусе.

– У меня по этому поводу такая позиция: конечно, спорт мог бы сыграть объединительную роль – разные люди, разные культуры, спортсмены выступают под одной крышей, друг с другом общаются. Но я уже говорил, что именно сейчас из этого ничего хорошего не выйдет, околоспорт все позитивное под собой погребет.

Так что я считаю, что на мартовские турниры нам ездить не надо – на тот же чемпионат мира в помещении, даже если бы нас туда допустили. Но в World Athletics заявили, что не пустят нас никуда и летом, что, конечно, выглядит странно. Но я считаю, что сейчас подавать на это решение протест преждевременно.

Думаю, что сначала должна активная фаза событий завершиться, все немножко подуспокоятся, мои украинские коллеги-спортсмены тоже подуспокоятся, и к лету, когда, надеюсь, это произойдет, можно было бы наше участие в турнирах восстановить. На чемпионат мира в США еще ладно, видимо, действительно нам не поехать, еще и добираться непонятно как, но на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене можно было бы выступить, – сказал Шубенков.