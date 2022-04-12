Сергей Шубенков: «Если подавать иск в CAS, то на время рассмотрения мы 100% никуда и ни в каком виде ездить не будем. Дела в CAS рассматриваются долго»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал новость о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет подавать иск в CAS по делу об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

Об этом сообщила президент ВФЛА Ирина Привалова. Ранее World Athletics запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

«Суть в том, что подобный иск пытались подавать еще при Шляхтине, но иск был отозван. Вот и все.

Главный риск в том, что если такой иск подавать, то на время рассмотрения мы 100% никуда и ни в каком виде ездить не будем. Сейчас мы тоже никуда не ездим, но спрогнозировать, сколько это продлится, нельзя.

А дела в CAS рассматриваются долго, и если иск подать, то мы точно на это время останемся без международных соревнований», – сказал Шубенков.