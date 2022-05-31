Сергей Шубенков: «ВФЛА и руководству нашего спорта нужно чуть более жестко и решительно ставить себя. Если деньги платятся и процесс идет, то должны быть гарантии»

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков считает, что руководство российского спорта должно занять более твердую позицию на фоне отстранения спортсменов от международных стартов.

Ранее российские легкоатлеты были отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине.

– У меня есть обида: мы бьемся, честно соревнуемся, но нет, этого недостаточно. Просто вот эти так решили – и нет ни нас, ни белорусов. Но это все в воздухе читалось еще до того, как известные события послужили поводом.

Я после этого ушел из запрещенной в России соцсети, перестал следить за новостями в мире. И не могу сказать, что чем-то не доволен, что меня ситуация не устраивает. Как будто все нормально – и так давно надо было сделать.

Не говорю, что ВФЛА и руководству нашего спорта надо обрывать все контакты, но позицию нужно пересмотреть, чуть более жестко и решительно ставить себя.

– Грубо говоря, послать их?

– Вот это нет. Но чуть более жестко и определенно высказать позицию. Если какие-то деньги платятся и процесс идет, то с их стороны должны быть какие-то гарантии. И времени прошло достаточно, и денег уплачено прилично.

Мы как федерация, страна, спорт можем на что-то рассчитывать, и об этом помаленьку надо начинать заявлять. Надо выйти на диалог, чтобы мы четко понимали, на что и когда можем рассчитывать. А не «захотели – отстранили». Так дела не делаются и так больше нельзя, – сказал Шубенков.