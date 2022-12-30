Коу о допуске россиян к международным соревнованиям: «Моя философия, связанная с созданием понятия нейтральных атлетов, теперь рассматривается как разумный подход»

Теги сборная России сборная России жен МОК World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Легкая атлетика

Президент World Athletics Себастьян Коу высказался по поводу допуска российских атлетов к международным стартам.

«Санкции против России и Беларуси остаются в силе. В некотором смысле это сложная ситуация, но во многих отношениях в World Athletics мы уже прошли через эти сложности. Я всегда найду способ для спортсменов соревноваться.

Моя философия, связанная с созданием понятия нейтральных атлетов, чтобы отделить чистых спортсменов от порочной системы, теперь рассматривается как разумный подход.

Но, как бы то ни было, способ соревноваться [для российских спортсменов] может быть найден только в том случае, если он приемлемый и справедливый.

В конечном счете, решение о том, какие спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях, должны принимать международные руководящие органы. Я был рад, что Международный олимпийский комитет подчеркнул это», – сказал Коу.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

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2 комментария

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s_h_a_m_a_n
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Найди способ, чтобы Лисицкене соревновалась.
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Dead88 Poets
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Да ладно слушая экспертов спортсменов и политиков наш удел Уганда Таджикистан Туркмения и сев Корея ..создадим свой турнир гулаг 2.0
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