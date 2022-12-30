Коу о допуске россиян к международным соревнованиям: «Моя философия, связанная с созданием понятия нейтральных атлетов, теперь рассматривается как разумный подход»

Президент World Athletics Себастьян Коу высказался по поводу допуска российских атлетов к международным стартам.

«Санкции против России и Беларуси остаются в силе. В некотором смысле это сложная ситуация, но во многих отношениях в World Athletics мы уже прошли через эти сложности. Я всегда найду способ для спортсменов соревноваться.

Моя философия, связанная с созданием понятия нейтральных атлетов, чтобы отделить чистых спортсменов от порочной системы, теперь рассматривается как разумный подход.

Но, как бы то ни было, способ соревноваться [для российских спортсменов] может быть найден только в том случае, если он приемлемый и справедливый.

В конечном счете, решение о том, какие спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях, должны принимать международные руководящие органы. Я был рад, что Международный олимпийский комитет подчеркнул это», – сказал Коу.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!