Себастьян Коу: «Прогресс ВФЛА никак не связан с решением совета о ее статусе, который возник в связи с конфликтом на Украине. Это большая разница»

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Президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что прогресс Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по восстановлению в правах не связан с решением международной федерации отстранить россиян от соревнований в связи с ситуацией на Украине. 

«Рабочая группа доложила совету World Athletics, что по вопросу восстановления ВФЛА был достигнут прогресс, есть изменения в вопросах культуры отношения к допингу, коммуникации.

Дело движется в правильном направлении. Финальная рекомендация будет сделана совету в марте, и это будет вопрос восстановления национальной федерации. 

Но вы правы, что прогресс ВФЛА никак не связан с решением совета о ее статусе, который возник в связи с конфликтом на Украине. Это очень большая разница, нам нужно продолжать следить за этой ситуацией», – сказал Коу на пресс-конференции. 

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