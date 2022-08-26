Иоланда Чен: «Трудно предложить что-то новое для наших спортсменов, чтобы они оставались выступать за Россию»

Призер ЧМ в тройном прыжке, комментатор высказалась о возможной смене гражданства российскими спортсменами.

«Трудно сказать и предложить что-то новое для наших спортсменов, чтобы они оставались выступать за Россию.

Уже достаточно долго работают и федеральные власти, и Всероссийская федерация легкой атлетики, и спортивные чиновники высокого уровня над тем, чтобы наши ребята вернулись на международную арену.

К сожалению, не все от нас зависит. Но есть небольшие продвижения – в и Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ) говорят о том, что нельзя нести всем коллективную ответственность, но пока вернуть российских спортсменов не хотят.

Поэтому есть опасность, что некоторые ребята будут менять спортивное гражданство, но пока в нашем виде спорта никто не заявлял о таком желании. Все сейчас выступают на Спартакиаде и достаточно успешно.

Плюс Спартакиаду придумали и возродили, она будет большим подспорьем в моральном и в материальном виде, поэтому это соревнование будет открывать новые имена и давать возможность реализовать себя», – сказала Чен.

Спартакиада в России – недоразумение: рейтинги ниже танкового биатлона, волейбол снимали с одной камеры – зато 400 тысяч за золото