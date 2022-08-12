Серебряный призер Олимпиады-80 Константин Волков: «России и Беларуси нужно рвать все отношения с World Athletics. Тогда спортсмены смогут выступать на соревнованиях»

Серебряный призер Олимпиады-80 в прыжках с шестом Константин Волков считает, что Россия и Беларусь должны выйти из состава Всемирной федерации легкой атлетики.

— России и Беларуси нужно рвать все отношения с . Тогда спортсмены этих стран смогут выступать на соревнованиях. Никто не сможет нас дисквалифицировать. Мы сможем ездить друг к другу и в любые страны, куда пригласят, — в Казахстан, Индию, Китай и так далее. Вот тогда мировой спорт разломится.

— Радикально.

— А что мы теряем? Боимся, что будет хуже? Но куда?! Вернуться в текущей политической ситуации невозможно. Россию будут пытаться задавить в экономической войне, в спортивной, в кабинетной. Будет подключаться WADA с дисквалификациями. Где у них штаб? В Канаде! Наши «лучшие друзья»! Мы работаем по их правилам и постоянно проглатываем скандалы.

— А разве хотя бы в теории Россия и Беларусь смогут выступать в тех же Индии и Китае, если выйдет из WA?

— А где мы выступали в 30-е годы? Какие-то рабочие спартакиады были. Но потом победили в войне и зашли в О и международные федерации уже на своих условиях. Никто не смел нас трогать.

Но сейчас мы в полной дискриминации: спортсменов убирают по национальному признаку, дисквалифицируют по принципу коллективной ответственности. Что творится-то? И никому до этого дела нет. Нас не вернут, забудьте! И нам же еще предлагают тихо сидеть и смотреть за этим беспределом, – сказал Волков.

«Уколись, никто не узнает и ты выиграешь. Кто от такого откажется?» Об этих тайнах советского спорта не принято вспоминать