Путин поручил создать оргкомитет по проведению «Игр будущего» 2024 года в Казани

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении соревнований «Игры будущего» в 2024 году в Казани.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации 19 декабря.

В частности, глава государства поручил правительству РФ образовать оргкомитет по подготовке и проведению Игр, а МИД РФ поручено оказать содействие в продвижении соревнований.

В рамках «Игр будущего» пройдут соревнования в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт.

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