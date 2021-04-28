Олег Матыцин о санкциях CAS: «Абсолютно уверен, что до конца декабря 2022 года Россия закроет эту сложную страницу своей истории»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможной заявке Казани на проведение летних Олимпийских игр, а также о санкциях Спортивного арбитражного суда (CAS) по отношению к российскому спорту.

По решению CAS российские спортсмены до декабря 2022 года будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом. Кроме того, страна не может подавать заявки на проведение этих турниров.

– Казань известна как спортивная столица России с точки зрения стандартов спортивной инфраструктуры, по уровню обеспеченности персоналом, по профессиональности команды, которая там работает. Практически все масштабные турниры были там проведены, за исключением Олимпийских игр, также в ближайшее время планируется проведение там крупных соревнований.

Мы знаем, какой авторитет у города в международном спортивном сообществе, поэтому, конечно, министерство спорта поддержит эту инициативу. Будем надеяться, что она будет достойно принята международным спортивным сообществом.

– В последнее время увеличилось количество российских спортсменов, которые приняли решение выступать за национальные сборные других стран. Нет ли у вас опасения, что данный процесс приобрёл некую систематичность? Как этому противостоять?

– Не согласен с термином «систематичность». Скорее это единичные случаи. Решения принимаются конкретными спортсменами. Считаю, что это некий эмоциональный и кратковременный всплеск инициатив, связанный с переходами в другие сборные. Абсолютно уверен, что в течение года-полутора, до конца декабря 2022 года, Россия закроет эту сложную страницу своей истории.

Вижу понимание со стороны международного спортивного сообщества, со стороны WADA (Всемирного антидопингового агентства). Все устали от этой темы, тем более что Россия продолжает демонстрировать самые передовые подходы с точки зрения противодействия допингу, взаимодействия с федерациями, регионами, – заявил Матыцин.

Россия и правда меняла базу данных – стерли 121 файл с положительными пробами. После вопроса о манипуляциях наш эксперт рассмеялся в суде.