Олег Матыцин: «Важно, чтобы антидопинговая повестка не становилось объектом для политических манипуляций. Под угрозой оказываются спортсмены»

Министр спорта России Олег Матыцин провел в Стамбуле встречу с главой Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой, где обсуждался вопрос восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

РУСАДА было лишено статуса соответствия в декабре 2020 года, когда Спортивный арбитражный суд ( ) поддержал решение WADA отстранить Россию на два года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Матыцин подчеркнул, что Россия уважает решение CAS и делает все необходимое, чтобы к декабрю 2022 года российские атлеты были полноправными участниками любых мировых турниров. Вместе с тем Россия последовательно выступает против принципа коллективной ответственности в отношении спортсменов.

«Россия заинтересована в обеспечении стабильности глобальной антидопинговой системы.

Для нас важно, чтобы антидопинговая повестка не становилось объектом для политических манипуляций, ведь в конечном итоге под угрозой оказываются спортсмены по всему миру», – отметил Матыцин.

Глава WADA: «РУСАДА необходимо сохранить независимость. Российские государственные или спортивные власти не должны предпринимать попыток вмешиваться»