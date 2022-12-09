Олимпийский чемпион Рио-2016 в эстафете Гил Робертс дисквалифицирован на 16 месяцев за допинг

Американский бегун Гил Робертс дисквалифицирован на 16 месяцев из-за положительной допинг-пробы.

В анализе, сданном во внесоревновательный период 19 мая 2022 года, обнаружены запрещенные вещества андарин и остарин. Расследование Антидопингового агентства США ( ) установило, что допинг попал в организм Робертса вместе с пищевой добавкой, на этикетке которой не было указано наличие запрещенных веществ.

Дисквалификация отсчитывается с 3 июня 2022 года – момента, когда вступило в силу временное отстранение Робертса. Его результаты с 19 мая и позднее будут аннулированы.

Робертс – олимпийский чемпион в эстафете 4х400 м, на его счету также серебро ЧМ-2017 на этой же дистанции и золото зимнего ЧМ-2012.

Весной 2017-го в пробе Робертса был обнаружен запрещенный диуретик пробенецид. Бегун сообщил, что вещество попало в его организм через поцелуй с девушкой, которая принимала препарат с содержанием пробенецида. Американская арбитражная ассоциация (ААА) оправдала Робертса, а Спортивный арбитражный суд ( ) не удовлетворил апелляцию по этому делу.