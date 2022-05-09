Американский легкоатлет Коулмен выиграл забег на 100-м в рамках Континентального тура. Это его первая победа после допинговой дисквалификации

Американский легкоатлет Кристиан Коулмен выиграл забег на 100 м на этапе Континентального тура в Токио.

Спортсмен пробежал дистанцию за 10,09 секунды, эта победа стала для него первой после допинговой дисквалификации.

В октябре 2020 года Коулмен был отстранен на полтора года за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. Из-за этого он не выступил на летней Олимпиаде в Токио.

«План заключался в том, чтобы приехать сюда и попытаться хорошо выступить – чувствую, что это мне удалось. Теперь у меня есть фундамент, опираясь на который можно продолжать прогрессировать», – сказал американец.

Коулмен – чемпион мира 2019 года в беге на 100 м.

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