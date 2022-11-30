Американский бегун Хассан Мид дисквалифицирован на 3 года за допинг

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Американский бегун на длинные дистанции Хассан Мид дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Антидопинговое агентство США (USADA), в его допинг-пробе, сданной 17 октября 2022 года, были обнаружены запрещенные вещества остарин и лигандрол.

Мид участвовал в Олимпиаде-2016 в Рио, где занял 11-е место на дистанции 5000 м. Спортсмен завершил карьеру незадолго до объявления о дисквалификации.

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