Американский бегун Хассан Мид дисквалифицирован на 3 года за допинг

Американский бегун на длинные дистанции Хассан Мид дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Антидопинговое агентство США ( ), в его допинг-пробе, сданной 17 октября 2022 года, были обнаружены запрещенные вещества остарин и лигандрол.

Мид участвовал в Олимпиаде-2016 в Рио, где занял 11-е место на дистанции 5000 м. Спортсмен завершил карьеру незадолго до объявления о дисквалификации.